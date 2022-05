Německo na MS: supertalenti, gólmanská elita i berlínské přátelství

Paráda, jdeme na Německo, chtělo by se zvolat. Doby, kdy ale náš západní soused patřil k naprostým outsiderům velkých turnajů, jsou dávno pryč. Už se dostal do pozice, kdy čeká na posily z NHL a kdy může v klidu porazit kohokoliv. Druhá příčka před Kanadou v základní skupině to jen a jen potvrzuje. Spíše by se tak chtělo zvolat: „Ano, jsme favorité, ale bude to zatraceně těžké.“ Němci totiž větří jedinečnou příležitost na úspěch.