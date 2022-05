Poslední velké bitvy proti Kanadě: smutek v Praze a Bratislavě i výplach

Poslední bitva o finále, kterou zažila česká reprezentace. Před třemi lety v Bratislavě předváděl výběr Miloše Říhy parádní hokej, navíc se těšil z domácí atmosféry. I tehdy ve čtvrtfinále vyřadil Němce, v bitvě o finále ale na Kanaďany nestačil. Zámořský výběr rozhodl už do poloviny utkání, až v závěru snižoval Tomáš Zohorna na konečných 1:5. Do tohoto duelu zasáhlo po třech hráčích ze současných výběrů na každé straně (Hronek, Vrána, H. Zohorna – Severson, Chabot, Dubois). Dubois a Chabot se dokonce střelecky prosadili.

Tým na hraně

MS 2010

osmifinálová skupina

3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Nešlo sice o zápas v play off, ale klidně by se tak dalo brát. Národní tým se tehdy v Německu trápil, po porážkách s Norskem a Švýcarskem bojoval o „přežití“. Proti Kanadě musel nutně bodovat. Pokud by se tak nestalo? Poprvé v historii by chyběl ve čtvrtfinále. Češi prohrávali, ve druhé třetině ale rozhodli Jaromír Jágr a Jakub Klepiš. Zbytek turnaje už není třeba více rozebírat, tým na hraně si došel až pro zlato, které je dosud poslední. Jediným pamětníkem ze současného výběru je Roman Červenka.

Branky a nahrávky: 7. Whitney (Giordano, Mason), 59. Duchene (Raymond) - 19. Kašpar (Novotný), 33. Jágr (Vampola, Němec), 39. Klepiš (Rozsíval, Vokoun).

Sestavy:

Česko: Vokoun - Rozsíval, Čáslava, Blaťák, Němec, K. Rachůnek, Mojžíš, Gřegořek - Jágr, Vampola, Klepiš - Voráček, Marek, Rolinek - Kašpar, Červenka, Novotný - Kvapil, Koukal, Hubáček.

Kanada: Ch. Mason - Giordano, Russell, Burns, M. Staal, Cumiskey, Beauchemin, Myers - Perry, Stamkos, Raymond - Whitney, Duchene, Tavares - Downie, Ott, Laich - Eberle, Peverley, E. Kane - R. Bourque.