ANKETA expertů před Kanadou: Růžička věští finále. Má to svá ALE...

Video se připravuje ... První velký cíl čeští hokejisté na MS ve Finsku zvládli. Ve čtvrtfinále přešli přes Německo po výhře 4:1. Teď je ale čeká o něco těžší kalibr, v semifinále (dnes v 17:20) vyzvou Kanadu. Před posledními dvěma zápasy reprezentační sezony je tak potřeba rozebrat, jestli Češi mohou uspět a po sobotě už bude jasný zisk medaile. Oslovili jsme proto čtyři experty a položili jim dvě zásadní otázky: 1. Postoupí Česko, nebo Kanada? A proč? 2. Jak se vám zamlouvá herní styl kouče Jalonena?

VLADIMÍR RŮŽIČKA kouč mistrů světa 2005 a 2010 1. Postoupí Česko, nebo Kanada? A proč? Půjdeme do finále. Ale bude to těžké „Věřím v náš postup do finále po výhře 3:1. Výborně nám chytá gólman, máme vynikající přesilovky. Při hře pět na pět se tolik neprosazujeme, ale věřím, že to hráči rozhodnou v náš prospěch. Je poměrně nebezpečné, že nám střelecky pořádně funguje pouze první lajna, ale pořád je lepší mít jednu nebezpečnou lajnu než žádnou. Krejčův útok nicméně hraje výborně. Každopádně s Kanadou to bude těžké, dobře se na nás připraví. Navíc jejich trenér detailně zná Krejču i Pastu. Ale i my jsme schopni se správně naladit a v zápase o všechno podat maximální výkon.“ 2. Jak se vám zamlouvá herní styl kouče Jalonena? Postupujeme, takže v pořádku „Já říkám jednu věc: nejdůležitější je vyhrát a udělat pro to všechno. Hrajeme trochu pasivněji, ale postupujeme, tak je to v pořádku. Pokud to takhle půjde až do konce, bude to super a nikdo nebude řešit, jakým stylem jsme k medaili došli. Každý trenér je nějaký, razí svoje. Jediné, co mi přišlo divné, že trenér po porážce od Rakouska řekne, že výkon byl v pořádku. Asi chce bránit tým, ale sami hráči poznají, kdy hráli špatně. V tom jsem jiný. Pokud se mi výkon nezdál, tak při porážce i při výhře si řeknu svoje, jak jsem to viděl.“ SESTŘIH z MS: Německo - Česko 1:4. Postup do semifinále! Rozhodly skvělé přesilovky Video se připravuje ...

PATRIK ELIÁŠ dvojnásobný držitel Stanley Cupu 1. Postoupí Česko, nebo Kanada? A proč? Když dáme první gól, mohli bychom to zvládnout „Před třetí třetinou zápasu Švédsko-Kanada bych řekl, že naši… (směje se) Na rovinu, Kanaďané mě v základní skupině zklamali. Ale znovu se ukázalo, že v play off umí. Obrat Kanady z 0:3 na 4:3 byl skvělý, neskutečný. Hrozně moc si přeju říct, že Kanadu porazíme, ale zápas bude nesmírně těžký. Diametrálně odlišný než všechny dosavadní ve skupině. Pokud naše první pětka bude znovu produktivní a obrana držet jako doteď, tak snad… Je vidět, že hráči oproti dřívějšku zpevnili defenzivu a věří systému. Pakliže dáme první gól, mohli bychom to zvládnout.“ 2. Jak se vám zamlouvá herní styl kouče Jalonena? Někomu se to nelíbí, mě to baví „Pokud vstoupíte do turnaje a prohrajete se Švédy i s Rakušany, je logické, že se ozve kritika. Zvlášť když Švédové byli hokejově někde jinde. I já byl po utkání kritický. Kluci nehráli na potřebné úrovni. Podívejte, já tenhle styl hrál v NHL desítky let. Někomu se to nelíbí, mě to baví. Proč byste měl být herně neustále agresivní? Zároveň je nutné mít na tohle pojetí hráče. Celoplošně a celých šedesát minut držet systém taky nejde. My ho praktikovali důsledně, hráli jsme past ve středním pásmu, každý ze soupeřů na nás nadával, ale i z toho systému jsme vycházeli s nejvíce vstřelenými góly široko daleko. Jakmile jsme hráli s pukem, uměli jsme s ním hrát dopředu. A bez puku jsme věděli, kdy být agresivní a kdy vyčkávat. V tom je obrovská síla defenzivního stylu.“

PETR KLÍMA vítěz Stanley Cupu 1990 1. Postoupí Česko, nebo Kanada? A proč? Budeme hrát o zlato „Největší zbraň pro utkání držíme my v podobě prvního útoku. Krejčí by mohl hrát NHL dalších deset let… Ale nezapomínejme na ostatní formace, které také neprohrály, je třeba vyzdvihnout i je. Máme to postavené podobně jako v NHL. V sestavě jsou hráči, kteří skórují, a pak ti, kteří hrají tak, aby se vyhrál zápas. Ti se učí a za dva, tři roky budou tahouny. Konečně jsme se vrátili na špičku světového hokeje. A je lepší hrát s Kanadou než proti severskému hokeji. Neměl jsem dobrý pocit před utkáním s Německem, vsadil jsem se s bráchou a prohrál. Teď věřím, že budeme hrát o zlato.“ 2. Jak se vám zamlouvá herní styl kouče Jalonena? Bez systému nevyhrajete „Kluci ten styl vzali za svůj. Jinak to ani nejde. Nemůžete si na ledě dělat, co chcete. Tenhle přiletí z Arizony, tenhle z Detroitu, tamten ze San Jose. Musí se to všechno spojit jedním systémem. Jinak se nevyhrává. Je to těžký systém, ale výborný i v tom, že naše první lajna ho nepotřebuje. Protože ta své soupeře prostě porazí útokem. Může se stát, že Krejčího útok nedá Kanadě gól, bude totiž dobře střežený, ale úder může přijít odjinud. Máme dobré a chytré hráče. Bál jsem se, že nás finský trenér stáhne zpátky a donutí jen bránit, což my neumíme. Ale to se neděje. Doufám ve zlato, jako Čech bych si ho strašně užil.“ SESTŘIH z MS: Švédsko - Kanada 3:4p. Úžasný obrat! V prodloužení rozhodl Batherson Video se připravuje ...