Klíma ve studiu: Jedna lajna Kanadu neporazí. Co by radil Vránovi?

Gól Davida Krejčího z přesilové hry dal Čechům vedení, faulující Kanaďané dostávali Jalonenův tým i dál do početní výhody. Šance a naděje ale vydržely sotva do konce první třetiny. Kanada krátce před pauzou vyrovnala a ve druhé třetině spustila gólovou lavinu, kterou nešlo zastavit. „O začátku byli celkově o hodně lepší. Rychlejší, důraznější. Drželi jsme se jen první třetinu, protože jsme měli šest a půl minuty přesilovek,“ zhodnotil ve Studiu iSport.cz legendární útočník Petr Klíma.

„Výsledek je možná až krutý. Připomíná to juniorské kategorie – odehráli jsme slušný turnaj a pak jsme v play off dostali nakládačku,“ doplnil ho redaktor Sportu Pavel Bárta. „Rozhodly naše neproměněné šance Hertla, Vrány a nájezd Pastrňáka. Na druhou stranu Kanada využila svoje přesilovky, zvládla ty momenty mnohem lépe.“

SESTŘIH z MS: Kanada - Česko 6:1. Výplach od Javorových listů, zbývá boj o bronz Video se připravuje ...

Výrazný náskok si tým Claudea Juliena vypracoval ve druhé třetině, když dal tři góly během 199 sekund, dva z nich v početní výhodě. „Věděli jsme, že jdou proti sobě týmy s nejlepšími přesilovkami v turnaji, tak bude důležitá disciplína. A my jsme ve druhé třetině pustili Kanadu do přesilovek, ve kterých nezaváhali,“ zalitoval Klíma s tím, že některé fauly byly zbytečné. „Mrzí mě Krejčího faul, je zkušený, uvědomuje si, co udělal. A Pastrňákovo vyloučení? Když je na vás faul a vy pak oplácíte, vždycky půjdete na trestnou vy.“

Klíma navzdory šesti inkasovaným brankám chválil brankáře Vejmelku. „Karlovi nemůžeme vyčítat žádný gól, chytil i plno jiných šancí. Byl dnes naším nejlepším hráčem. Myslím, že bude připravený podat dobrý výkon i v neděli,“ řekl o gólmanovi Arizony. „Ty góly se mnohdy nedaly chytit, byly tam chyby jiných hráčů, nechávali soupeře volné. Možná ani neměl takové štěstí, jako v minulých zápasech. Dneska pro nás prostě nehrálo nic,“ dodal Bárta.

Klíma chválil také Davida Krejčího, jediného českého střelce. „Nezklamal. Kanaďané se na jeho útok připravili, nemohli jsme spoléhat na to, že je porazí jedna lajna,“ řekl 57letý vítěz Stanley Cupu. Kdyby mohl vrátit čas, právě šikovného centra by si vybral za spoluhráče. „Podle hokeje, co jsem hrával, bych si určitě zahrál s Krejčím. Potřeboval jsem nahrávače. V Detroitu se mi hrálo výborně s Adamem Oatesem, který se přiblížil Gretzkymu v asistencích. Ten když jel sám na bránu, tak nestřílel, aby nedostal vynadáno, že to nedal Klímovi.“

Zahrát si tak s Krejčím, zasnil se Klíma. Podle něj by se měl český centr vrátit do NHL Video se připravuje ...

Velkým tématem byla i forma Jakuba Vrány, kterému MS opět nevychází podle představ. „Nemyslím si, že Vrána měl špatný zápas. Jeden nájezd nedal, ze druhého bylo trestné střílení,“ zhodnotil Klíma. „Poradil bych mu, aby příště, až pojede na MS, první jeho otázka byla: S kým budu hrát? V Detroitu hraje první lajnu s Larkinem, který to rozdává, a se kterým si rozumí. Takového hráče k sobě potřebuje,“ dodal. „Teď hrál se Smejkalem a Stránským, to nejsou úplně typy pro něj. Nedostal k sobě hráče, jako měl Pasta, který to střílí podobně,“ doplnil ho Bárta.

Naděje na první medaili po deseti letech ještě žije, Češi musí ve 14:20 porazit USA v boji o bronz. „Američani mají problémy s obranou, doufám, že budou unavení a my medaili konečně urveme,“ věří Klíma s tím, že drtivý výsledek český tým psychicky nezlomí. „Kluci jsou profesionálové, tohle hodí za hlavu. Dají si večeři, půjdou do postele a v neděli budou připravení na další zápas. Češi jeli na MS, že chtějí, aby jim na konci konečně zase něco viselo na krku. Snad to tak dopadne.“