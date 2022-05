Šimek k bitvě o bronz: Potřebujeme Američany párkrát máznout

Zápasy, kdy se hraje dva dny po sobě, znáte z NHL. Je těžké na vysoké porážky rychle zapomínat?

„Mám zkušenosti i z farmy, kde jsme byli schopní prohrát 0:6, ale další den jsme ten stejný tým porazili 5:0. Kanadu zkrátka musíme hodit za hlavu, je to minulost. Pořád tam visí medaile, uděláme všechno, abychom se o bronz poprali.“

Čekáte, že zápas s USA bude jiný než ve skupině, kde jste je porazili 1:0?

„Bude to jiný tým než v základní skupině. Kanada i Amerika to mají v krvi. Jakmile začnou vyřazovací boje, kluci hrají o dvě úrovně výš. Musíme na to být připraveni a hrát stoprocentně koncentrovaně. Nedělat zbytečné fauly, nebýt vyloučení a dostat trošku jejich beky pod tlak. Mám dojem, že budou hrát na čtyři beky. Jacob Megna, se kterým hraju v San Jose, snad rodí, takže odletěl. Musíme ty čtyři beky dostat pod tlak, aby se necítili komfortně. To bude cesta.“

Je hodně složité hrát na takovém turnaji na čtyři obránce?

„Útočníci jim musí dozadu hrozně moc pomáhat, nenechávat je ve štychu, hrát celá pětka pospolu. Koukal jsem se na ten jejich zápas s Finskem a klobouk dolů, co předvádí Seth Jones. Přišlo mi, že byl pořád na ledě a pořád měl dost energie. Radost se na něj dívat. Možná to bylo tím, že Fini odcouvávali střední písmo, čímž vás nedostanou pořádně pod tlak. Jones se pak cítil komfortně. To my je potřebujeme párkrát máznout.“

Američanům vypomáhají vzadu útočníci. Může být pro ně těžké přepínat?

„Útočníci kolikrát říkají, že je pro ně jednoduché bránit, že jim stačí couvat a nemusí forčekovat. Určitě se necítí komfortně. V San Jose mě dvakrát dali do útoku, člověk pořádně neví, kde má jezdit. Máte něco vsugerovaného, kde se má jako obránce pohybovat a najednou jezdíte v útoku jako bludný Holanďan. Myslím, že beci v obraně to mají podobné.“