Jágr o MS i Červenkovi: Ví, že kostel pomáhá. V NHL mu nedali šanci

Ten slastný okamžik trval pár vteřin, ale zobrazily se do něj roky dusivých zklamání a nepříjemných nálad obepínajících jeho působení v národním týmu. Nehledě na zisky medailí Roman Červenka platil u drtivé většiny fanoušků za terč zloby a chlápka, jenž může za vše špatné. Jeho nedělní gól na 4:3 do sítě USA rozprášil poslední smetí pochyb o schopnostech, vůli a kuráži 36letého bojovníka. Z Červenky je bourák. Už pro všechny. „Klobouk dolů, že si nikdy nestěžoval,“ hodnotí Jaromír Jágr bývalého parťáka.

Hrávali spolu v Omsku i v národním trikotu. A rozuměli si. Nejen hokejově. Našli společné téma. Víru. Roman Červenka v Tampere ve volných chvílích chodil do kostela, což prakticky nikdo nevěděl. „Červus moc dobře ví, že hokej zdaleka není jen o fyzické síle, jde o celkovou vyrovnanost,“ říká k tomu Jaromír Jágr v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Romana Červenku znáte skoro patnáct let. Přesto nebo právě proto, nezarazilo vás, v jakém stylu se předvedl na šampionátu? A nejen na ledě.

„V kabině a na střídačce jsem nebyl, Červuse si pamatuju jako tichého kluka. Předpokládám, že už si řekne víc. Jednak je starší a ti starší kluci, co u toho dřív byli, tak už tam nejsou. Ale co se hokeje týká, Červus byl vždycky střelecký a bodový hráč. Herně mě nepřekvapil. Na druhou stranu, udělat sedmnáct bodů na mistrovství světa… V jednu dobu jsem býval dobrý hráč a nikdy jsem se téhle sumě ani nepřiblížil. (usmívá se) Je to parádní číslo. Všichni tři, celá lajna, odvedli perfektní práci.“

Ale čím to, že hokejové Česko přišlo Červenkovi na chuť až v jeho šestatřiceti?

„Někdy je to tak dané a člověk s tím nic nenadělá. Nemá šanci to změnit. Červus není zdaleka jediný případ, kdy určitou sortou lidí nebyl pochopen a přijat. Máte třeba i trenéry, kterým veřejnost odpustí daleko víc než jiným. Tak to zkrátka chodí. A stejné je to s hráči. Někteří jsou populárnější než ostatní, aniž by si to něčím zasloužili. Červus nikdy nebyl kritizován médii, ale napadali