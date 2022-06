Po MS do draftu. Pět budoucích hvězd, které skauti sledovali ve Finsku

Skauti z NHL měli na finském MS v hokeji docela dost práce. Poznámky si dělali především u zápasů slovenského týmu, hned tři jeho členové se totiž chystají do blížícího se draftu. Jaké možná budoucí hvězdy NHL se v Helsinkách a Tampere představily?

V play off za Nitru posbíral 17 bodů v 19 zápasech. Mezi dospělými pravidelně hraje už druhý rok, nastoupil dvakrát na MS, jednou na olympiádě. Jde o velmi chytrého obránce, který je silný s kotoučem. Když k tomu přičtete dobrý pohyb, má potenciál hrát jednou v první obraně NHL. Má dobré individuální dovednosti, měří 185 cm, váží skoro 90 kilo, tím pádem ideální figura. Můžete ho klidně čekat mezi třetím až šestým místem.

Stejně jako Nemec může jít na řadu velmi brzy, čekejte čtvrté až sedmé místo. Na MS nastupoval málo, ale to v očích skautů roli hrát nebude, oni hledají potenciál. Pro ně je důležitější, kde hráč může být třeba čtyři roky, ne teď. Potřebuje zlepšit bruslení, naopak ho zdobí nadstandardní ofenzivní instinkty, skvělá střela, fyzická hra. Když na sobě bude pracovat, může se z něj stát obránce v prvním páru týmu NHL. Od Nemce se liší, je tvrdší, ale zase nehraje tolik na krásu.

Rakousko není úplně továrnou na hokejový talent. Ale osmnáctiletý centr je výjimkou, dvě poslední sezony odehrál ve švédském Rögle ve třinácti zápasech play off posbíral 6 bodů (3+3). Má výbornou střelu, je rychlý, při výšce 185 cm dovede zahrát dobře i tělem. Na řadu by měl jít ve druhé půlce prvního kola, předpoklad je, že ještě jeden rok vydrží ve Švédsku. A pak? Herním projevem míří na pozici prvního nebo druhého centra NHL.

Adam Sýkora (17 let) Slovensko

Zápasy 6

Body 3 (2+1)

Stal se nejmladším slovenským hráčem, který dal gól na MS. Na začátku sezony hrál v Nitře spíš ve čtvrté formaci. Velká změna u něj nastala po šampionátu do 20 let. Vrátil se sebevědomější, v klubu začal hrát oslabení i přesilovky, povedlo se mu play off. Zatímco před sezonou byla otázka, jestli vůbec projde draftem, teď je reálné druhé kolo. Nečekejte od něj ale velkou produktivitu a finty, spíš jde o velmi pracovitého hráče. Potřebuje ještě zesílit.