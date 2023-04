Vrána na MS nejede! Havlát: Trenérské rozhodnutí. Útočník to prý přijal dobře

Kolem jeho jména bylo v posledních letech při hokejových šampionátech hodně živo. Tentokrát je jasné, že kanonýr Jakub Vrána si na mistrovství světa nezahraje. „Trenéři se rozhodli, že mu dají prostor, aby se co nejlépe nachystal na příští sezonu,“ uvedl na tiskové konferenci Martin Havlát, generální manažer národního týmu. Jinými slovy řečeno: neměli o něj zájem. „Myslím si, že to Kuba přijal dobře,“ dodal Havlát.

Na posledních třech šampionátech v sestavě nechyběl. Teď čtvrtou účast nepřidá.

Držitel Stanley Cupu z roku 2018 s Washingtonem prožil turbulentní sezonu. V jejím úvodu vypadl na delší dobu ze hry, protože byl zařazený do asistenčního programu, jenž pomáhá hráčům se závislostmi a dalšími osobními problémy.

O co konkrétně šlo, nikdy nevyšlo najevo. Poté se vrátil do akce. Už ne v Detroitu, který o něj přestal mít zájem, ale restart prožil v St. Louis. „Sezonu zakončil velmi dobře, dařilo se mu. V týmu Blues to pro něj byl čerstvý začátek,“ uvedl Havlát.

Na šampionátu si ale nezahraje. Rozhodli se tak kouči v čele s Karim Jalonenem. „Má za sebou složitou sezonu, během které si prošel spoustou věcí. Takže se trenéři rozhodli, že mu nechají prostor, aby si vyřešil, co potřebuje a mohl se nachystat na další sezonu,“ uvedl Havlát v online tiskové konferenci s českými novináři.

Na přímý dotaz, jestli on by ho na mistrovství vzal, odpověděl: „Já jako hokejistu ho mám rád. Ale finální slovo mají trenéři. To je jejich rozhodnutí. Takže je třeba se zeptat jich,“ řekl Havlát. Do chodu reprezentace se vrátil někdejší model, v němž hlavní slovo má právě kouč.

O konkrétních důvodech nechtěl Havlát spekulovat. „Měl s Karim dlouhý rozhovor, kde si všechno vzájemně vysvětlovali. Kuba to, myslím, přijal dobře. S tím, že ten čas využije na přípravu,“ dodal GM reprezentace.

Vrána má bronz z minulého šampionátu v Tampere. V této sezoně po úvodních patáliích pookřál, v St. Louis pobral 14 bodů (10+4) ve dvaceti utkáních.

Sám měl údajně velký zájem na šampionátu startovat. Povolávací rozkaz ale nedostal.

Do přípravy před mistrovstvím se naopak zapojili gólman Karel Vejmelka (Arizona), útočníci Dominik Kubalík (Detroit), Martin Kaut (San Jose) a obránci David Jiříček a Stanislav Svozil (Columbus).