Kempný o Spartě i reprezentaci: Končit jsem nechtěl. Komu přeje Stanley Cup?

Jeho výrok po nečekaném vyřazení Sparty ve čtvrtfinále s Třincem pořádně rezonoval. Zkušený obránce Michal Kempný bezprostředně po zápase řekl: „Porazil nás tým, to my jsme neměli.“ Sportovní manažer Jaroslav Hlinka to pak v rozhovoru pro Sport a iSport.cz dodatečně vysvětloval. Co na to Kempný s odstupem? Jak čistil hlavu po neúspěchu? Proč se těší do národního týmu? A koho tipuje na vítězství ve Stanley Cupu, který získal v roce 2018? Mluvil o tom na srazu reprezentace v Ostravě před přípravnými zápasy se Slovenskem v porubské RT Torax Areně (čtvrtek a pátek 17.10)

Váš výrok měl pořádný ohlas, co k němu říkáte s odstupem?

„Řekl jsem něco v obrovských emocích po zápase. Myslel jsem to tím způsobem, že rozhodla týmovost. Vyhrál tým, který víc chtěl a šel tomu naproti. To Třinec udělal a zaslouženě přes nás přešel. Dál to nemá cenu rozebírat. Tým, který víc chce, vyhraje. Bohužel to byl Třinec.“

Vnímáte reprezentaci jako „spravení“ nálady?

„Na rovinu říkám, že nevím, jestli jsem někdy končil sezonu v březnu. Moc brzo. I z toho důvodu, že sezona dopadla, jak dopadla, jsem končit nechtěl. A hrozně moc jsem se těšil sem. Jsem rád, že jsem tady. A užívám si to. Je to příjemný pocit, do nároďáku se vždycky těším a jsem moc rád, že jsem tady.“

Jak se na vyřazení ve čtvrtfinále zapomínalo, co jste podnikal?

„Trénoval jsem... (usměje se) Byl jsem na pár dní ve Špindlu, víkend s rodinkou a malým. Tři dny pršelo, tak z hotelu jsme se moc nedostali, ale bylo fajn strávit čas spolu. A to bylo všechno. Jinak jsme byli v Praze, užíval jsem si rodinu. Člověk se nějakým způsobem snaží zapomenout. Prvních pár dnů po sezoně nebylo příjemných. Přemýšleli jsme, co bylo špatně a nějak jsme to rozebírali. Teď už se snažím myslet dopředu a myslet na nároďák.“

Na co jste při analýzách přišli?

„Na rovinu říkám, že se k tomu nechci moc vracet a pitvat se v tom. Chci se soustředit na dny, co přijdou. Nechci moc řešit, co bylo.“

Měl jste sílu se na hokej dívat v televizi?

„Viděl jsem deset minut z jednoho zápasu. Hokej jsem vůbec nesledoval. A ještě jsem viděl jednu třetinu nároďáku v Německu.“

Před pár lety museli sparťané společně a povinně sledovat play off po vyřazení. Letos to tedy tak nebylo?

„Ne, nic takového nebylo, ale samozřejmě jsme měli mítinky. Rozebíralo se to. A asi mítinky ještě budou. Uvidíme, co se bude dít.“

Co zpětně říkáte na Třinec, který po vás vyřadil i nejlepší tým základní části Pardubice?

„Rozhodovala obrovská obětavost, výborně chytající gólman, týmovost. Výborně zahraný systém. Všichni dělali, co měli. Zaslouženě přešli přes nás i Pardubice. Nebo zaslouženě... Výsledek je takový, jaký je a všichni ho musíme respektovat. Já respektuju Třinec, smekám klobouk, v jaké formě play off začali a jak v něm pokračují. Dotáhnou to i k titulu.“

Před rokem jste do reprezentace naskočil za chodu, teď dřív. Je to lepší?

„Já to moc neberu. Situace byly úplně odlišné. Mluvil jsem s Liborem Zábranským hned den po vypadnutí. Domluvili jsme se, že se připojím o týden později. Jsem moc rád, že budeme hrát zápasy, jsem rád v zápasovém tempu. Moc se těším. Netroufám si říct, která situace je lepší.“

Složení obrany už teď vypadá jako před rokem. Je to výhoda?

„Určitě ano. Vždycky je dobré, když jádro týmu je svým způsobem pohromadě, což se děje i letos. Známe se, hrajeme proti sobě v sezoně. Už i systém, který v nároďáku praktikujeme, je každému blízký. Myslím, že to nějakou roli hraje.“

Šimon Hrubec mluvil o vysoké kvalitě a konkurenci brankářů. Je to plus?

„Gólman je vždycky základ týmu a úspěchu. Jsme moc rádi, že máme gólmany, jaké máme. V Evropě nebo Americe, kde se našim gólmanům hodně daří. Uvidíme, co se stane v prvních kolech play off v Americe. Jsme moc rádi, že takové brankáře máme.“

Když jste nakousnul Stanley Cup, máte tip na vítěze?

„Strašně těžká věc predikovat. Vím, jak je těžké to celé vyhrát, musí se sejít hrozně moc věcí. Jakým způsobem se prezentuje Boston, je něco výjimečného. Moc bych to klukům jako jsou Pasta, Krejča, Zachič nebo Zbořka přál. Speciálně Pastovi moc. Hrozně ho mrzelo, když prohráli sedmé finále. Krejča to samé, taky by to chtěl dotáhnout do konce. Přeju Bostonu, ale na druhou stanu to pro ně bude obrovsky těžké.“

