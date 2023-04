Exkluzivní Hrubcův semafor! Ale Cehlárik mu gól slíbil. A také dal

Chytal skvěle. Šimon Hrubec se v přípravě před mistrovstvím světa proti Slovensku (5:1) blýsknul několika parádními zákroky. Exkluzivní byl především hbitý zákrok lapačkou proti zcela osamocenému Matúši Sukeľovi ve 37. minutě za stavu 3:0. O druhé čisté konto v národním dresu ho připravil bývalý spoluhráč Peter Cehlárik. „Psal mi předem, že mi dá gól a dal... To mě mrzí, tyhle nahlášené góly jsou nejhorší,“ kabonil se naoko brankář Hrubec.

Bývalého třineckého gólmana po duelu chválil i trenér Kari Jalonen. „Hrubec byl v bráně opravdu skvělý a hodně nám tím pomohl. Podržel nás,“ řekl reprezentační kouč. Klíčové zákroky Hrubec předvedl v závěru druhé třetiny. Tam vychytal dvě jasné tutovky Slováků.

O čisté konto přišel ve 41. minutě. Richard Pánik parádně našel zcela volného Petera Cehlárika. „Známe se dobře z Omsku a pak jsme proti sobě hráli teď ve Švýcarsku,“ popisoval Hrubec. „Už před zápasem se mě ptal, jestli budu chytat. Že by mi zase dal gólika. Tak jsem mu odepsal, že je to velmi citlivá informace, která se nesmí sdělovat. Ať počká a uvidí.“

Cehlárik byl v elitní slovenské formaci s Richardem Pánikem a Markem Hrivíkem. Byli nebezpeční. Když se před českým gólmanem Cehlárik objevil, Hrubec hned věděl, o koho jde. „Hned, hned,“ přikyvuje gólman. „Říkal jsem si, že asi nebude střílet, protože tam byli sami dva přede mnou. Trochu jsem čekal přihrávku, spíš jsem počítal s ní. Ale když měl objednaný jeden gól, tak ho tam fouknul...“

V aktuální sezoně hrál Cehlárik v Zugu. Svému bývalému parťákovi z Omsku, který hájil barvy Curychu, několik gólů ve švýcarské lize dal. „Tam to právě začalo...“ pokrčil rameny Hrubec. „Začátek jsme teď proti Slovensku měli dobrý. Pak získali převahu, řekli jsme si, že si hlavně musíme dát pozor na druhou třetinu a ta byla z naší strany výborná. Třetí trochu horší, ale nebyl to nějaký velký průšvih. Bylo to zkreslené tím, že hráli v závěru dlouho v šesti a zkoušeli hrát vabank.“

Při hře proti šesti chválil český brankář spoluhráče. Za obětavé bloky. „Musel jsem být pořád ve střehu, ale kluci to vyblokovali. Moc šancí nebylo, Slováci to spíše hráli po mantinelech. A když vystřelili, tak to kluci zblokli. Dobrá práce.“

V pátek hrají Češi proti Slovensku v Ostravě-Porubě znovu. Zápas v RT Torax Areně začíná v 17.10 hodin.