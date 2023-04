Kde bude MS v hokeji 2023? Prohlédněte si stadiony v Rize a Tampere

Stadiony MS v hokeji 2023

Arena Riga, Riga

Arena Riga uvidí během MS v hokeji 2023 všechny zápasy skupiny B za účasti české hokejové reprezentace a následně dva čtvrtfinálové duely.

Kapacita haly je pro hokejové zápasy snížena na 10 300 diváků. Při koncertech jich ale Arena Riga pojme až 14 500. Hala byla slavnostně otevřena v roce 2006, těsně před hokejovým šampionátem, letos tedy jde o třetí mistrovství světa v hokeji, které Arena Riga hostí. V minulosti hostila i několik zápasů EuroBasketu 2015, který se do Tampere i Rigy vrátí za dva roky.

Arena Riga bude hostit zápasy české hokejové reprezentace.

Vstupenky na zápasy v Rize

Vstupenky na jednotlivé zápasy jsou rozděleny do čtyř cenových kategorií od 9 eur, ceny na zápasy českého týmu začínají na 29 eurech. Lístky do Rigy pořídíte ONLINE na webu pořadatele MS. Děti do 6 let včetně mají vstup na zápas zdarma bez nároku na samostatné sedadlo.

Cesta do Rigy

Autem do Rigy

Narozdíl od Tampere je Riga pro české fanoušky dostupnější i autem. Cesta sice zabere téměř celý den a více než 1 300 km, lotyšské hlavní město je ale z Čech dostupnější než Tampere, kde je český fanoušek odkázán převážně na letecké spojení.

Výhodou je i cesta po nezpoplatněných úsecích dálnic v Polsku, v Litvě osobní auta do 3,5 tuny dálniční poplatek neplatí vůbec. Jediným zpoplatněným úsekem při cestě z Prahy je tak český úsek po D11 z Prahy do Jaroměře.

Letecky do Rigy

Nejlevnějším dopravním prostředkem na cestě do Rigy je dle očekávání letadlo. Pokud však chcete na letence co nejvíce ušetřit, měli byste si pospíšit nebo se vám cesta dost prodraží, případně připadá v úvahu dobrodružnější varianta - třeba přes švédský Göteborg.

Od 27. dubna totiž zahajuje letní letový řád mezi Prahou a Rigou nízkonákladová společnost Ryanair. Problém je v tom, že většina nejlevnějších letenek během MS v hokeji už je vyprodaná, aktuálně vyjde třeba letenka Praha-Riga ve čtvrtek 11. května na necelých 10 tisíc korun. Přímé spojení do Rigy nabízí i společnost airBaltic, se kterou se do Rigy dostanete ve druhém hracím týdnu za necelé dva tisíce.

Za 600 Kč do Rigy? Musíte přes Göteborg Stále však existuje varianta, jak za letenku do Rigy zaplatit lehce přes 500 Kč. Čeká vás však celodenní dobrodružství se zastávkou v Göteborgu. Jak na to? Aktuálně jsou v nabídce Ryanairu jednosměrné letenky na středu 10. května, tedy dva dny před úvodním duelem Česko - Slovensko. 6:10, Praha -> Göteborg za 375 Kč (přílet do Göteborgu v 7:45)

za 375 Kč (přílet do Göteborgu v 7:45) 21:45, Göteborg -> Riga za 220 Kč (přílet do Rigy v 0:05) Máte tak k dispozici dokonce celý den v Göteborgu. do jehož centra se z letiště dostanete zhruba za 20-30 minut. Je potřeba jen upozornit, že uvedené ceny letenek platí jen do chvíle, než si je někdo koupí. Cena pak roste s ohledem na obsazení letadla a může se vyšplhat i na aktuální úroveň přímého spojení mezi Prahou a Rigou. Pro zpáteční cestu pak stále přichází v úvahu přímý let, který např. 18. května vyjde na necelých 1 000 korun.

Nokia Arena, Tampere

Nokia Arena bude během hokejového šampionátu hostit zápasy skupiny A, ve které hrají domácí Finsko a následně pak většinu zápasů play off včetně bojů o medaile.

Na luxusní svatostánek v Tampere vzpomínají v superlativech i čeští hokejisté, kteří zde loni získali po desetiletém čekání bronzové medaile. Výstavba Nokia Areny, která byla slavnostně otevřena 3. prosince 2021, vyšla na více než 3 miliardy korun a je domovem obou tamperských týmů nejvyšší finské soutěže Tappara a Ilves. Právě duel městských rivalů byl na programu při slavnostním otevření na konci roku 2021.

Luxusní multifunkční hala v Tampere bude hostit mistrovství světa i v roce 2023

Vstupenky na zápasy v Tampere

Vstupenky na jednotlivé zápasy v Tampere jsou rozděleny do čtyř cenových kategorií od 12,5 eur. Lístky do Tampere pořídíte ONLINE na webu pořadatele MS. Děti do 4 let včetně mají vstup na zápas zdarma bez nároku na samostatné sedadlo. Děti od 5 do 12 let mají kromě finálové zápasu vlastní cenovou kategorii vstupenek.