Pastrňák na MS? Příliš čerstvé, hlásí agent. Naděje existuje, ale chce to čas

Přijede David Pastrňák po rychlém vyřazení Bostonu v play off na mistrovství světa? Naděje žije, ale chce to čas • Reuters

Česká hvězda Bostonu David Pastrňák do první bitvy play off NHL vystartovala s novým účesem - mulletem. Podobný sestřih kdysi nosil i Jaromír Jágr • twitter.com

David Pastrňák stylově v obleku a s novým účesem přichází do šatny před prvním zápasem play off NHL • twitter.com

Je to otázka, která v nejbližších hodinách a dnech bude hýbat hokejovým národem. Pojede David Pastrňák po překvapivém vyřazení hned v prvním kole na mistrovství světa? Dokáže kanonýr Bostonu spláchnout obří zklamání? Zatím je to čerstvé. Naděje existuje, vždycky rád reprezentoval. Ovšem jisté to není. „Záleží na něm. Je to hrozně čerstvé, opravdu k tomu teď nemůžu nic říct,“ uvedl pro iSport.cz jeho agent Aleš Volek.

Fanoušci nejlepšímu českému útočníkovi přáli Stanley Cup. Ale teď, když to neklapne, živí naději, že se útočník představí na šampionátu v lotyšské Rize, který startuje příští pátek.

„Vím, že se o tom bude hodně mluvit teď. Ale my jsme to s Davidem ještě neřešili. Protože pochopitelně doufal, že s Bostonem půjdou co nejdál. Takže teď k tomu nemůžu nic říct,“ hlásí jeho dlouholetý agent Volek.

Bruins ovládl smutek.

Na tvářích hráčů byla vidět po vyřazení od Floridy čirá beznaděj. U některých se objevily i slzy.

Bruins prožili rekordní základní část. Trhali rekordy.

Získali 65 výher z 82 utkání. Celkem pobrali 135 bodů. Hokejový svět se jim klaněl. Jenže v play off přišel rychlý konec. V sérii s Floridou sice vedli 3:1, ale nakonec padli v sedmém zápase. Nespasil je ani Pastrňákův gól.

Šok. Beznaděj.

Hned v prvním kole se poroučeli i v minulém ročníku, kdy rovněž v sedmém utkání nestačili na Carolinu. Jenže letos to bolí víc. Mnohem víc.

Před rokem se Pastrňák nerozpakoval a spolu s Davidem Krejčím národní tým posílili. Na ledě kouzlili, hlavně díky jejich umu a báječné formě kapitána Romana Červenky brali Češi bronz. Havířovský patriot získal deset bodů (7+3), hattrickem vedl kanonádu proti Američanům v zápase o třetí místo.

Byla radost se dívat na jejich spoluhráči s Krejčím. Fanoušci byli nadšení. „Byl neuvěřitelný. Hlavně kolik radosti a pozitivní energie rozdával v kabině,“ chválil ho v minulé sezoně hlavní kouč Kari Jalonen.

Jeden z nejlepších útočníků NHL už na šampionátu startoval čtyřikrát. Vždycky, když mohl, dorazil. I když mu končila smlouva.

Na to nehleděl. Jeho hokejová vášeň a touha hrát za národní tým pokaždé vyhrála.

Jak to bude tentokrát?

Protože zklamání je čerstvé. A gigantické. „Byli jsme hodně blízko, abychom to dotáhli. Takže teď je v tom spoustu emocí. Hodně to bolí,“ smutně vykládal Pastrňák krátce po konci sezony. Ostatní hráči těžko hledali slova, u některých se objevily i slzy.

Boston se propadl do deprese.

„Pasta“ v základní části v 82 utkáních nastřádal 113 bodů (61+52). V play off se trefil pětkrát v sedmi zápasech. Prožil životní sezonu, takže jeho přítomnost na šampionátu v Rize by byla pro národní tým velká věc.

Pokud „Pasta“ kývne, problém by neměl být ani s pojistkou. A to i přesto, že kanonýr Bruins uzavřel během sezony nový osmiletý kontakt za 90 milionů dolarů.

„Jsme připraveni pojistky uhradit,“ potvrdil už před časem Jan Černý, generální sekretář svazu.

Teď je otázkou, jestli v sobě dost psychických sil najde sám Pastrňák. Situace mu příliš neulehčilo ani to, že s největší pravděpodobností do Rigy nepřicestuje centr Krejčí. Navíc není vyloučené, že se mohou vyrojit další komplikace kolem čísla 88.

Situace je tedy nejistá. Kdyby nakonec od „Pasty“ zaznělo ano, český výběr by se dostal do jiné dimenze. Jeho akcie by vyletěly strmě nahoru. Celý šampionát by dostal největší hvězdu.

Také vedení reprezentace už to řeší. „Generální manažer Martin Havlát je v tomto směru v každodenním kontaktu s trenéry a dnes ráno už řešili situaci ohledně Bostonu Bruins, který vypadl z play off NHL,“ Milan Hnilička , manažer národního týmu.

Skvělou formu v sezoně měl i útočník Pavel Zacha , který dokázal při absenci kapitána Patrice Bergerona plnit roli prvního centra. Také o něj by si ještě národní tým měl zájem. Zacha v minulosti nabídky odmítal, ale tentokrát by mohla být jiná situace.

GM Havlát během února prohlásil: „Myslím, že tenhle rok by rád jel.“ Potom ale doplnil, že Boston vypadá tak dobře, že to není aktuální. „Nikdo nečeká, že vypadnou v prvním kole,“ uvedl tehdy.

Jenže stalo se…

„Sledujeme také sérii mezi New Yorkem Rangers a New Jersey Devils, která skončí dnes v noci,“ dodal manažer Hnilička.

Jasněji by mělo být během dalších dnů.

