ANALÝZA: Proč Boston brzy vypadl? Defenziva vázla, Tkachuk dominoval

Kdybyste před sérií řekli komukoliv, že Medvědi budou v play off střílet ještě více gólů než v historické základní části a přesto postoupí Florida, (téměř) nikdo by vám to nevěřil. Hokej ale opět jednou ukázal, jak dokáže být nevyzpytatelný a krásný zároveň.

V celkovém součtu si dokonce Panthers dokázali vytvořit více očekávaných gólů než Boston. 15,5 ku 14,25. Lze konstatovat, že už tohle bylo pro Floridu malé vítězství. Bruins do série vstupovali jako obrovský favorit. Téměř nikdo neočekával, že by Panteři mohli v plném počtu hráčů Boston přehrávat.

Gólmani nepodrželi

Ne nadarmo se říká, jak jsou výkony brankářů v play off důležité. Zatímco v základní části Linus Ullmark exceloval, ve vyřazovacích bojích jeho výkony klesly.

V regulérní části ročníku pochytal hned 42,4 branek nad očekávání. Druhá největší hodnota mezi všemi brankáři NHL. Měl nemalou zásluhu na 135 získaných bodech Bruins.

V play off se jeho statistika chycených gólů oproti očekávání zastavila na hodnotě 1,6.

Což na jednu stranu říká to, že oproti základní části nebyl tak dominantní. Na druhou stranu to ale značí i to, že pořád nechytal tak špatně, jak se mohlo na první pohled zdát. Chytil to, co měl, a k tomu přidal i něco málo navíc. Přesto to nestačilo.