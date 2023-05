Smejkal po Švýcarsku: Pro někoho to byl poslední zápas, chtěli jsme vyhrát

Byl to zvláštní zápas. V posledním duelu Českých her v Brně šlo nejvíc o doladění konečné sestavy pro šampionát v Rize a bylo to znát. Většina opor zůstala na tribuně, prostor dostala spousta těch, kterým šlo o místo. „Chtěli jsme vyhrát. Každý z nás do toho dal všechno a minimálně na remízu to bylo,“ řekl po porážce 2:3 útočník Jiří Smejkal, který dal druhý český gól a na první přihrával Michalu Kempnému.

K pozitivům zápasu patřilo, že český tým po rychlé akci na začátku druhé třetiny konečně přeťal dlouhou sérii nepovedených přesilovek, která trvala celý turnaj. Jak k tomu došlo?

„Vlastně to ani nebyla klasická přesilovková branka. Šli jsme na led už jako celá lajna. Pár vteřin do konce, řekli jsme si, že sehrajeme signál a vyšlo nám to. Věřím, že se to prolomí a začneme konečně v přesilovkách skórovat.“

Zápas byl generálkou před šampionátem. Co ukázala?

„Byl to pro nás dlouhý týden, v Brně jsme byli od pondělí, měli hodně tréninků, hráli třetí zápas ve čtyřech dnech. Ale každý z nás jsme do toho dali všechno a minimálně na remízu to bylo.“

Byla znát na některých hráčích nervozita, když se blížili rozhodnutí o konečné nominaci?

„Před zápasem jsme si říkali, že pro někoho to může být poslední utkání sezony, že vlastně není co ztratit, ať každý dá, co má a na konci se uvidí, kdo pojede a kdo ne, trenéři si vyhodnotí, jaký kdo je přínos a podle toho se rozhodnou. Ale chtěli jsme vyhrát. Ve třetí třetině jsme byli lepší a je škoda, že jsme to nepřeklopili na svou stranu. Všechna tři utkání byla z naší strany dobrá, každé skončilo o gól, což ukazuje, jak jsou týmy vyrovnané a rozhodují maličkosti. Bohužel jsme o tu chybu udělali víc a prohráli.“

Jaký může být český tým, který pojede na mistrovství světa?

„Máme spoustu šikovných kluků. Turnaj ukázal, jak jsou týmy na špičce vyrovnané. Šance je velká a můžeme zase udělat úspěch. Spousta kluků je tady od začátku, jsme vlastně taková malá rodina, končíme čtvrtý týden. Užíváme si to, trávíme spolu všechen čas a ti, co pojedou, udělají všechno pro to, aby Česko udělalo úspěch.“

Do jaké míry se projeví, že se tým už moc nezmění, pokud vůbec? Spousta z vás má zažitý herní systém, ví, co se vyžaduje. Může to být výhoda?

„Deset, možná i víc kluků je tu od prvního týdne v Plzni. Jezdili jsme domů jen na víkendy, možná nás to pak v těžkých chvílích může stmelit a může nám to pomoct.“

A co herně, byť jste poslední zápas nehráli ve složení, v jakém jste trénovali?

„Všichni už vědí, co máme hrát, říkáme si to dnes a denně. Základy, co chceme hrát. Všichni jsou tady výborní hokejisté a nakonec nezáleží, s kým nastupujete. Myslím, že jsme odehráli dobrý turnaj.“