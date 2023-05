Česko - Švýcarsko 2:3. Pád v generálce na MS, hosté ovládli České hry

Příprava na vrcholnou akci sezony byla zakončena porážkou. Čeští hokejisté v závěrečném utkání Českých her v Brně prohráli 2:3 se Švýcarskem, které tak ovládlo poslední turnaj před startem mistrovství světa v Tampere a Rize. Byť se výběru kouče Kariho Jalonena povedlo vstřelit dva rychlé góly na začátku první a třetí třetiny, Švýcarům se nejprve i díky pětiminutové přesilovce podařilo srovnat a následně se dvakrát dostat do vedení. Trenéři přibližně v 19:30 odhalí nominaci pro světový šampionát.

Skóre otevřel záhy po úvodním buly obránce Michal Kempný. Útočník Ondřej Beránek pak inkasoval trest na pět minut a do konce utkání, čehož využil k vyrovnání Gaëtan Haas. Ve druhé třetině poslal Švýcary do vedení Romain Loeffel, na začátku poslední části vyrovnal Smejkal. V čase 45:59 rozhodl Marco Miranda. Kvůli zdravotním potížím odstoupil ze zápasu obránce David Jiříček.

Češi zahájili boj o turnajový primát na výbornou. Chlapík zpoza švýcarské branky posunul puk na Smejkala, který našel Kempného a jeho tečovaný pokus skončil za zády gólmana Mayera. Ve třetí minutě chybělo málo, aby byl náskok domácího týmu dvoubrankový: Moser chyboval při rozehrávce uvnitř vlastního obranného pásma, našel přesně Beránka, jenž další tečovanou střelou zazvonil na horní tyčku poté, co Mayer máchl lapačkou do prázdna.

Švýcaři se snažili o rychlou odpověď a při tlaku několikrát prověřili Vejmelkovu pozornost. Stav se však změnil až v sedmé minutě. Tou dobou hráli Češi dlouhé oslabení poté, co byl na pět minut a do konce utkání vyloučen po souboji u hrazení Beránek. Haas vypálil z kruhu, jeho rána bez přípravy se otřela o bránícího Jordána a Vejmelka byl bezmocný.

Corvi mohl ještě v závěru dlouhé přesilovky dokonat obrat, napálil však jen spojnici pravé a horní tyčky Vejmelkovy branky. Ve 14. minutě měl naopak možnost vrátit vedení na českou stranu Flek, když nebezpečně vystřelil z mezikruží, Mayer však jeho pokus s trochou štěstí zneškodnil. Ještě před přestávkou si Češi zahráli první přesilovku v utkání, Lencovu velkou šanci zmařili na poslední chvíli bránící soupeři.

Ve druhé třetině mohl skóre na stranu Švýcarů překlopit Riat, jenže nedal. Ve velké šanci byl pak faulovaný Kaut. Švýcaři se při hře oslabení ocitli na ledě v pěti a Češi měli k dispozici 91 sekund dlouhou přesilovku pět na tři. Zbořil během ní třikrát tvrdě pálil, ale ve všech případech Mayer vyrazil kotouč do bezpečí maskou.

Ve 32. minutě přišel jediný menší trest na straně domácích, když se hákováním provinil Zbořil a Švýcaři po vyšším trestu Beránka z první třetiny zužitkovali i kratší přesilovku, kterou dostali. Loeffel ze středu hřiště dokonale využil zakrytého Vejmelkova výhledu a Švýcaři byli na koni.

Do třetího dějství nastupoval český tým s vědomím, že má k dobru ještě 13 sekund přesilovky. A tento čas využil dokonale - sekundu před koncem Corviho trestu připravil Chlapík zpětnou přihrávkou ideální pozici Smejkalovi, jenž okamžitě pálil a trefil horní růžek švýcarské branky - 2:2. Smejkal měl po chvilce další možnost, snažil se trefit z totožné pozice stejné místo jako chvilku předtím, ale Mayer jako kdyby mu přečetl myšlenky a tentokrát měl navrch on.

Na konci 46. minuty už zase vedli Švýcaři. Fora zkusil štěstí od modré čáry, Vejmelka vyrazil kotouč jen před sebe, kde se dostal k dorážce clonící Miranda. Jeho první pokus ještě Vejmelka pohotově vykryl betonem, ale na druhý už nedosáhl.

V 53. minutě se po povedené rychlé akci dostal do velmi dobré příležitosti na vyrovnání Flek, ale Mayer ho vychytal. Necelé čtyři minuty před vypršením základní doby to domácí zkusili bez gólmana. Jejich převahu hráčů v poli ještě umocnil Richardův faul v čase 58:11. Druhou výhru v základní době z 12 startů v EHT během této sezony už ale Švýcaři přes snahu českých hokejistů uhájili.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:29. Kempný, 40:12. Smejkal Hosté: 06:29. Haas, 32:56. Loeffel, 45:59. Miranda Sestavy Domácí: Vejmelka (Langhamer) – Zbořil, Jordán, Kempný, Jiříček, Dvořák, Knot, Němeček, Jeřábek – Smejkal, Horák, Chlapík – Lenc, Kovařčík, Kaut – Flek, Voženílek, Hyka – H. Zohorna, Černoch, Beránek. Hosté: Mayer (Genoni) – Moser, Fora, Marti, Loeffel, Geisser, Glauser, Berni – Ambühl, Corvi, Riat – Herzog, Haas, Künzle – Miranda, Senteler, Simion – Thürkauf, Richard, Bertschy – Moy. Rozhodčí Eriksson, Harnebring – Lhotský, Svoboda Stadion Návštěva 4787 diváků

Severské derby pro Švédy

Hokejisté Švédska porazili v posledním vystoupení na Českých hrách v Brně Finsko 4:3 v prodloužení. Švédové, kteří v sobotu podlehli českému týmu 3:4, dvakrát vedli, ale pak prohrávali 2:3 a zachraňovali zápas gólem v závěru, když v čase 56:08 vyrovnal v přesilovce Fabian Zetterlund. O triumfu vítězů celé série Euro Hockey Tour pak po 88 sekundách prodloužení rozhodl další útočník Pär Lindholm. Finové skončí na brněnském turnaji poslední.

Výběr Tre kronor otevřel skóre ve 13. minutě. Po kombinaci s Peterssonem zakončoval Lindholm, brankář Heljanko sice dokázal kotouč s obtížemi zastavit, ale Petersson ho našel pod jeho betonem a pak už měl při doklepnutí do prázdné branky snadný úkol. Švédové měli brzy nato možnost zvýšit v přesilovce, ale nevyužili ji.

Sami pak ve druhém dějství faulovali dvakrát v rychlém sledu, Lindberga následoval po minutě na trestnou lavici Sörensen a Finové v dvojnásobné početní výhodě trestali - po 36 sekundách vyrovnal Hartikainen. V 37. minutě se blýskl nádhernou akcí Raymond, na jejím konci naservíroval puk před takřka prázdnou branku Tömmernesovi a Švédové znovu vedli. Jen 25 sekund před sirénou ale znovu vyrovnal povedenou střelou přes obránce Suomela.

V úvodu třetí části fauloval Ruohomaa, ale po chybě Švédů udeřili v oslabení Finové a šli poprvé v utkání do vedení, když Oksanen po Anttilově střele zakončoval při dorážce do odkryté branky. S nápravou přispěchali Švédové necelé čtyři minuty před vypršením základní hrací doby, když po přesilovkové souhře poslal zápas do prodloužení Zetterlund.

Nastavovalo se nakonec jen minutu a 28 sekund. K Lindholmovi se po souhře s Peterssonem vrátil s trochou štěstí puk do prostoru mezi kruhy a švédský útočník z dobré palebné pozice nezaváhal.