Zimák: Čtvrtfinále rozhodne, jestli Jalonen zůstane. Mají Češi na medaili?

Mistrovství světa v hokeji co nevidět startuje a český národní tým obhajuje bronz. V novém Zimáku s Ondrou Kuchařem a Pavlem Ryšavým probereme, jak silná je soupiska a na co má výběr Kariho Jalonena na nadcházejícím šampionátu. Projdeme si celou nominaci, kdo by mohl tým táhnout, kdo by ještě mohl přijet, ale taky proč světový šampionát rozhodne o budoucnosti finského kouče na lavičce národního týmu.