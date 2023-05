Vůjtek o „federální“ bitvě na MS: Beci z české ligy Slovákům pomůžou

Mistrovství světa začíná klasickou bitvou Česka proti Slovensku. Kdo bude mít navrch?

„Přiznám se, že skládání slovenského týmu jsem moc nesledoval, ale měl jsem pár rozhovorů se slovenskými novináři a vím, že můžou mít problémy v brance. Pokud se jim tedy někdo zázračně nechytí jako Ján Laco v roce 2012, když jsme na šampionátu brali stříbro. Taky odjížděl jako náhradník a nakonec byl nejlepší brankář mistrovství. V každém případě vidím ve slovenské bráně otazník. A škoda zranění Martina Gernáta, to měla být velká opora zadních řad. Nevím, zda se jim takovou ztrátu podaří nahradit.“

Slovensko jste osobně viděl ve dvou přípravných zápasech v Ostravě, kde Češi vyhráli 5:1 a 3:2 po nájezdech. Slováci tehdy hodně hořeli v obraně, souhlasíte?

„Ještě neměli beky z české ligy, takže obranu měli slabší. Kluci z ligy obranu rozhodně zvednou, ale Gernáta je škoda. To je top bek. A chybět jim bude i Martin Fehérváry z Washingtonu, další výborný bek. Čekají na mladého Šimona Nemce z New Jersey. Mají šikovného Samuela Kňažka, ale ten hrál spíš na farmě než v NHL.“

Co na šampionátu ukáže český tým?

„Doufám, že budeme hrát o medaile. Rozhodující bude čtvrtfinále. Koho dostaneme, jak budeme hrát, jak se zápas povede. Podle mého je aktuální tým trošku slabší než loni. Hvězdy, které hrály přesilovou hru, budou chybět. Nevím, zda se je podaří nahradit, jediný zůstal Červenka. A přesilovky nám zajistily medaili, takže je otázka, jak Pastrňáka a Krejčího zastoupí další hráči.“

Čekal jste, že po překvapivém vyřazení Bostonu ze Stanley Cupu bude s příletem hvězd problém?

„Pastrňák píše, že byl zraněný a s Krejčím už se moc nepočítalo, protože měl problémy ještě před play off. Zacha nevím. Jeho táta hlásil, že má chuť a zájem reprezentovat, že určitě pojede, když bude nominovaný a najednou nejede. Nevím, co v tom je. Ale to je každého věc.“

V čem by mohla být síla českého týmu?

„Máme finského trenéra, takže to bude zase finská hra. (usmívá se) Obrana puku od útočné modré čáry, na tom bude hra postavená. Hodně bude záležet na brankářích. Těch máme vynikajících spoustu, tam nevidím problém. A jak jsem říkal – přesilovky. Ty rozhodnou.“

Gólmanské složení vás nepřekvapilo?

„Čekal jsem tam Stezku. Přece jenom, je to nejlepší brankář ligy, myslel jsem, že v přípravě bude. Jak jsem ale říkal, kvalitních brankářů máme spoustu. V Evropě i v zámoří, v bráně nevidím problém.“

MS v hokeji: Češi trénovali před Slováky. Smejkal přišel o tři zuby Video se připravuje ...

Mělo by podle vás mistrovství rozhodovat o tom, jestli Kari Jalonen u týmu dál zůstane jako hlavní trenér?

„U nás je zvykem, že když se mistrovství nepovede, trenéři jsou odejiti. Asi by to tak dopadlo i s Karim, kdyby nebyl úspěch. Počkejme si, semifinále už by úspěch byl.“

Hypoteticky, vidíte případné kandidáty do budoucna?

„Možná zase cizinec, když už se tady v uvozovkách staří i ti mladí a perspektivní trenéři vyzkoušeli. Loni jsme medaili uhráli se starým, obranným přístupem. Nejvážnější kandidát je Venca Varaďa, ale ten podepsal na pět roků v Pardubicích. Byla by otázka, jestli by ho klub pustil do národního týmu. Těžko se to slučuje, každá pauza je znát. Když chce mužstvo v lize něco dokázat, tak tam trenér musí být. V okruhu kandidátů je i Radim Rulík. Zkušený trenér, dlouho se pohybuje i kolem nároďáků. Ať už mládežnických, nebo jako asistent u dospělých. Ale nepředbíhal bych, trenéra národního týmu máme.“