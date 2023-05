Slováci v šoku, přišli o kapitána pro MS. Zranění, nebo odchod do KHL?

Obránce Martin Gernát na mistrovství světa startovat nebude. Zkušený bek, který měl být kapitánem výběru, z nominace vypadl na poslední chvíli. Oficiálně kvůli zranění břišního svalstva. V zákulisí se ovšem živě spekuluje o jeho odchodu do ruské KHL, má být posilou Jaroslave. Aby nebylo jobovek dost, podle všeho padla i naděje na přílet brankáře Jaroslava Haláka z New York Rangers.

Ještě v pondělí se Martin Gernát, bývalý obránce Sparty a třineckých Ocelářů, hlásil na srazu v Bratislavě. Z generálky proti Rakousku si sice odnesl zranění v oblasti břicha, ale sám říkal, že bude v pohodě.

„Byl jsem na vyšetřeních, které neprokázaly, že mám roztrhnutý břišní sval, takže to není vážné,“ říkal Gernát slovenským novinářům. „Ale stále je to citlivé. Věřím, že s doktorem půjdeme den po dni a budu co nejdříve stoprocentně k dispozici.“

I asistent Peter Frühauf říkal, že Gernátova účast na mistrovství není ohrožená. Což potvrdila i magnetická rezonance. „Maťo už je na tom lépe. Je to bolestivé, ale cítí se lépe.“ Faktem je, že v zákulisí se už začíná mluvit o Gernátových námluvách s KHL. Má jít do Jaroslavle. Hráči z KHL mají přitom slovenskou reprezentaci zakázanou.

Podle oficiální zprávy Slovenského svazu ledního hokeje vyřadilo Martina Gernáta zranění. „Opakované vyšetření odhalilo, že po tréninkové zátěži došlo k natrhnutí břišního svalstva. Takové zranění mu neumožňuje start na mistrovství,“ vysvětlil týmový lékař Pavol Lauko pro portál hockeyslovakia.sk. V kádru ho nahradí Adam Jánošík z Mladé Boleslavi.

Gernát odehrál uplynulou sezonu v Lausanne. Tam skončil, chtěl ve Švýcarsku zůstat. Zájem o něho měli opětovně Oceláři, ale pokud se potvrdí spekulace o podpisu s Jaroslavlí, nemají v „přetahované“ šanci.

Slováci stále řeší brankářskou jedničku. Přílet Jaroslava Halák podle všeho padl. Byť jistá naděje zůstává. „Není to definitivní, komunikujeme, ale spíš to vypadá, že nás neposílí,“ řekl na Halákovu adresu asistent Peter Frühauf. Čeká se na obránce Šimona Nemce, dvojku draftu 2022, který se z AHL posunul do kádru New Jersey hrajícího o Stanley Cup. Slováci začínají mistrovství světa v pátek proti Česku.