Dorazí Palát? Nevypadá to. Zranění, zhuntované tělo. Asi přijde omluva

PŘÍMO Z RIGY | Vypadá to jako mimořádně lákavá představa. Ondřej Palát na šampionátu! Borec, který se v zápasech o všechno promění v divou šelmu. Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu by český tým kvalitativně o poznání povýšil. Ale podle informací Sportu a webu iSport.cz to na jeho příjezd nevypadá… Hlavní důvod? Zdravotní komplikace, s nimiž se útočník potýkal v úvodu sezony. Dohrával se sebezapřením. Navíc hrál třikrát za sebou finále, tělo je vyšťavené. Takže spíš se dá čekat od něj pochopitelné ne…

Na české soupisce pro šampionát zbývají ještě dvě volná místa. Mimo hru jsou zatím Martin Kaut a Daniel Voženílek.

Takže ta otázka se nabízí: Čeká se na Paláta, jehož Devils v noci vypadli ze druhého kola?

Asistent Libor Zábranský po rozbruslení v obecné rovině uvedl, že generální manažer Martin Havlát sleduje situaci v zámoří. Konkrétnější být nechtěl. Je zřejmé, že by o něj měli eminentní zájem.

„Vzhledem k tomu, že New Jersey Devils v noci vypadli z play off, generální manažer Martin Havlát se během dneška spojí s Ondrou Palátem. Jakmile od něj bude mít zprávu, dá vědět. Věří, že by zítra měl mít více informací,“ vzkázal Ondřej Kalát, tiskový mluvčí reprezentace.

Sám Havlát to nechtěl víc komentovat.

Podle informací Sportu to ale s jeho příjezdem nevypadá dobře. „Definitivní to není. Ale co vím, šance je malá. Byl na operaci, sezonu dohrával na sílu,“ řekl jeden z lidí, jenž je se situací obeznámený.

Článek pokračuje pod grafikou

Na začátku sezony podstoupil operaci třísel, potom dlouho rehabilitoval. Do akce v Devils, kam se během léta přesunul jako volný hráč, šel až po více než dvou měsících. Naskočil teprve pátého ledna.

Navíc předtím hrál třikrát za sebou v dresu Tampa Bay Lightning finále Stanley Cupu. Dvakrát ho vyhrál, potřetí už ne. Takže sezonu končil úplně jako poslední.

Jeho tělo je tedy zhuntované, byl to obrovský nápor. Takže jestli někdo má nárok na to, aby si po sezoně odpočinul, je to právě Palát. Navíc, když se potýkal se zraněním. Také není jisté, jestli by ho Devils vůbec pustili a prošel by zdravotní prohlídkou.

Takže se nejspíš dočkáme rozuzlení jako v případě Pastrňáka s Krejčím. Chuť by měli, ovšem okolnosti hrály proti nim.

Palát v sezoně stihl 49 zápasů, v nichž si připsal 23 bodů (8+15). V play off odehrál 12 utkání s bilancí sedmi bodů (3+4). Z kabiny na něj šla chvála, ukázal se jako správný lídr. I tak ale Devils skončili svoji pouť ve druhém kole, kdy nestačili na Carolinu. Hurricanes ovládli sérii 4:1.

Palát si na šampionátu zahrál pouze jednou, a to v roce 2019 v Bratislavě. Jinak měl neustále dlouhé sezony v NHL. Tampa totiž vládla. Až tentokrát s Devils skončil dřív než ve finále…

Že by si ji prodloužil na šampionátu? Nezdá se. Definitivní to ale není.