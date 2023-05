Zábranský o Voženílkovi: Hrozně zajímavý hráč. Živel. Dostane šanci?

PŘÍMO Z RIGY | Na dobrovolném rozbruslení národní týmu před odpoledním zápasem se Slováky (15.20) byli jenom hokejisté, kteří se nevešli do sestavy (Kaut, Voženílek) a dva brankáři (Hrubec, Vejmelka.) Ale kdo bude chytat? To nechtěl asistent Libor Zábranský prozradit. „Dozvíte se před utkáním, jako obvykle,“ uvedl kouč. Podle informací Sportu by to měl být Šimon Hrubec…

Ani Zábranský nešel na led. Přímo na ploše byli s hráči Zdeněk Orct, trenér gólmanů, a GM Martin Havlát. Dneska už to vypukne! „Už aby to začalo,“ rozloučil se Zábranský. A o čem mluvil?

Prozradíte něco víc k sestavě?

„Sledujete, koho jsme nezapsali na soupisku. Sledujete tréninky. Takže představu máme. Ale sestavu pro zápas dostanete jako na minulém šampionátu až před utkáním.“

Proč se nevešli z útočníků zrovna Voženílek a Kaut ?

„Generální manažer Martin Havlát sleduje situaci v zámoří, ale plán je takový, že jdeme postupně. Zápas po zápasu. Musíme dneska vyhrát, potom budeme postupovat dál.“

Ze hry vypadl Ondřej Palát , útočník Devils. O něj asi máte velký zájem, že? Jaká je kolem něj situace?

„Rád bych odpověděl, ale máme jasnou interní dohodu, že o tom bude mluvit Martin (Havlát) jako GM. Prosím o pochopení.“

Jak to vypadá s Jiřím Smejkalem , který včera při tréninku přišel o několik zubů?

„To byl dobrý trénink… Zraněný doktor, potom Smejky… Odnesly to zuby, měl by hrát s celoobličejovým krytem. Ale hrát bude.“

Gólmany neprozradíte?

„Máme tři vynikající brankáře a soupisku se dozvíte před zápasem.“

Bylo velké dilema, koho zatím nezapsat na soupisku? Že to jsou Kaut a Voženílek?

„Sledovali jste i nominaci, jak se tvořila. Už rozhodování o tom, kdo pojede na mistrovství, bylo docela dlouhý. Což bylo na jedné straně příjemný, ale o to těžší rozhodnutí. Kluci v přípravě vypadali dobře, makali. Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace v zámoří.“

Co čekáte od slovenského soupeře?

„Mají postavenou hru na aktivním napadání, aktivním bruslení. Je spousta hráčů z extraligy, kluci se navzájem znají. Uvidíme, s čím přijdou, jejich zápasy jsme sledovali.“

Na úvod skupiny vás čekají relativně slabší soupeři. Až potom přituhne. Jak to vnímáte?

„Nebojíme se nikoho, ale respektujeme každého.“

Jak na vás dýchla atmosféra mistrovství?

„Když pomineme zácpy, tak je to nádherné město. Lidi tím žijou. To vidíme, máme perfektní servis. Všichni se chovají vstřícně.“

Když se vrátíme k Voženílkovi. Jak se vám líbil v play off?

„Nejenom v play off. Je i moje dlouhodobá práce sledovat všechny hráče. Nám se hrozně líbí. Je to typologicky velmi zajímavý hráč. Je průbojný, dokáže být živel v předbrankovém prostoru. V rozích vybojuje spoustu puků pro spoluhráče. Takoví hráči se strašně cení. V play off dokázal, jak je platný. Hlavně v klíčových zápasech. Byl tahounem Třince společně s Martinem Růžičkou a dalšími.“

Takže věříte, že tady dostane ještě šanci?

„Určitě si myslím… Ale nechci mluvit dopředu. Nechci se opakovat, ale taky rozhodne, co se bude dít za mořem.“