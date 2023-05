Jalonen se diví, proč rozhodčí nešli na video. A co se mu líbilo na Hrubcovi?

PŘÍMO Z RIGY | Úspěšná premiéra na šampionátu. Kouč Kari Jalonen po vítězství nad Slováky (3:2) ocenil hlavně to, jak tým hrál ve druhé a třetí části. „To se mi líbilo,“ říkal finský kouč. Moc se mu nezdálo, že se arbitři dodatečně nepodívali na drsný zákrok na Chlapíka. „Přitom na mítinku s rozhodčími sami říkali, že to budou dělat,“ kroutil hlavou reprezentační trenér. Jinak ocenil, že se gólman Hrubec po vlastním gólu dokázal oklepat.

Jak byste zhodnotil vítězný vstup do turnaje?

„Je to dobrý vítězný pocit. Byl to divoký začátek, v první třetině se stalo hodně věcí. Myslím si, že ve druhé a třetí třetině jsme hráli docela dobře, kontrolovali jsme to. Takže celkově dobrý zápas. Slováci byli o malinko lepší v první části, ale potom už se mi líbilo, jak jsme hráli.“

Byl jste překvapený, že to tak jiskřilo?

„Ne, byl to dobrý zápas. Nic nového.“

Neříkal jste si, že by se v první části při takovém způsobu hry hodil Daniel Voženílek?

„Nemám čas přemýšlet na takové věci. Musím se soustředit na moji práci.“

Jak hodnotíte hit na Filipa Chlapíka, který sudí nepotrestali?

„Bavili jsme se o tom včera s rozhodčími. Podle mého názoru mají jít na video, a podívat se na to. Ještě jsem nesledoval záznam. Ale co jsem stihl vidět při zápase, měli se na to jít podívat. Protože Chlapík bude na chvíli určitě mimo sestavu, na konci nemohl hrát. Tak nevím… Ve čtvrtek říkali rozhodčí při mítinku, že tohle vždycky prověří na videu. Ale ani to neudělali.“

V případě faulu na Jiřího Černocha už ano.

„V tom případě to udělali. To bylo správné rozhodnutí.“

Byl to vyhecovanější i kvůli tomu, že spousta slovenských hráčů působí v extralize?

„Znají se, hrají proti sobě padesát zápasů. Takže možná kvůli tomu bylo víc emocí. Ale musíte emoce kontrolovat. Nemůžete dělat zbytečné fauly.“

Co jste říkal na atmosféru v hledišti?

„Byla skvělá. Bude to ještě lepší, až budeme hrát proti Lotyšsku. Ale fanoušci byli úžasní.“

Jak jste viděl ten smolný vlastní gól, který si dal Šimon Hrubec?

„Ale co se mi líbilo, že udržel pozornost a vyhrál zápas. Neztratil koncentraci, potom byl vynikající. Takové věci se stávají. Jak sám říkal, tohle se stane jednou za život. Je to velmi zkušený brankář, má dobrou kariéru. Poradí si s tím.“

Už víte, jak budete dál řešit gólmanskou situaci?

„Nevíme. Zanalyzujeme zápas, potom si v sobotu sedneme a vybereme sestavu na neděli. I brankáře. Teď si trošku užijeme vítězství.“

Jak se vám líbila první formace? Má dobrou chemii, ne?

„Ano, vypadá to tak. Měli dobrý zápas. Chytil přinesl hodně bruslení, je silný na puku, pomáhá nám.“

A co dvougólový střelec Lukáš Sedlák?

„Odehrál opravdu dobrý zápas. On je to bojovník. Vyhrává souboje, dal velké góly.“

Co případné posily z NHL? K dispozici je Ondřej Palát. Platí, že se k tomu vyjádří až generální manažer Martin Havlát?

„Ano. Já teď nic nebudu komentovat.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:52. Chromiak, 10:57. Rosandić Hosté: 06:38. Červenka, 13:48. Sedlák, 18:48. Sedlák Sestavy Domácí: Škorvánek (Hlavaj) – Kňažko, P. Koch, Grman, Ivan, Jánošík, Rosandić, Gajdoš – Kelemen, Hrivík (C), Pánik – Cehlárik (A), Hudáček, Sukeľ (A) – Chromiak, Tamáši, Regenda – Okuliar, Lantoši, Čacho. Hosté: Hrubec (Langhamer) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Knot, Němeček – Červenka (C), Kubalík, Chytil – Smejkal, Chlapík, Špaček – Sedlák, Sobotka (A), Tomášek – Beránek, Flek, Černoch. Rozhodčí Fernandez, Schrader – Briganti, Kroyer Stadion Arena Riga Návštěva 7800 diváků