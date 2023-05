Vražda, nebo čistý hit? Koch ostře sestřelil Chlapíka, názory se liší

„Vražda na hlavu!“ napsal na Twitter brankář Dominik Frodl, posila Karlových Varů. Na stejné platformě reagoval i bývalý útočník a trenér Michal Mikeska. Podle něj byl zákrok čistý. „Koch čistě. Chlapík o něm věděl a trochu to podcenil. Myslel, že tak hluboko Koch nepojede...“

Za názorem si Mikeska stál, přestože většina diskutujících byla proti a dožadovala se většího trestu za úder ramenem do hlavy. Byť byl Chlapík hodně dole a o najíždějícím Kochovi věděl. „Dalších deset zhlédnutí. Furt bych nepískal. Jinak hezky emotivní zápas na úvod,“ doplnil Mikeska.

Patrik Koch sice není žádná dvoumetrová hrana, ale ostře hrát umí. To mnohokrát ukázal i v české extralize. Kromě trestných minut však po hrstech sbírá i hity a bloky. Super zákrok ukázal i proti Čechům. V 53. minutě za stavu 2:3 v oslabení špičkou brusle vykopl střelu do prázdné Davida Tomáška.

„Nebývá zraněný, nemocný, odehrál prakticky všechny zápasy, pokud tedy zrovna nemá stopku za úlet, který k němu patří,“ komentoval Kochovu hru vítkovický trenér Miloš Holaň. „Když je na ledě, soupeř to ví. Klasické Slovačisko, umí přitvrdit. Někdy je to na hraně, ale je to podobný typ jako třeba Roman Polák. Soupeř prostě věděl, že je na ledě.“

To přímo v dějišti šampionátu potvrdil i další ostrý hoch Daniel Voženílek. Na českou soupisku se zatím nevešel, zahajovací duel sledoval jen z ochozů a v civilu. V divokém rozjezdu by se českému týmu hodil. Pět minut plus do konce dostal i obránce Mislav Rosandič za faul kolenem na Jiřího Černocha.

„Podle mě dobrý hit, čistý,“ komentoval Voženílek zákrok Kocha na Chlapíka. „V extralize, když proti němu hrajeme, víme, že tohle dělá a musíme si dávat pozor.“

Před příchodem do Ostravy hrál Patrik Koch v extralize za Kometu Brno (2015-17). Za 180 zápasů nasbíral 30 bodů (8+22) a 290 trestných minut. „Vždycky se snažím odevzdat maximum a takhle ostře jsem hrál odmalička,“ líčil v rozhovoru pro Sport. „Trenéři i rodiče to po mně chtěli a zůstalo mi to. Dobrý hit nebo tělo potěší, dokáže hráči zvednout sebevědomí v zápase. Nejsem sice člověk, kterému by vyloženě dělalo radost se dostávat soupeřům pod kůži, ale mám nějaký styl hry a uvědomuji si, že když hraji nepříjemně, nemají to protihráči rádi.“

Rodák z Malacek už má pro nadcházející sezony podepsanou smlouvu s Třincem. Ovšem pozor, zájem o něho má Arizona. „Komunikoval jsem s nějakými skauty, ale teď se fakt soustředím na reprezentaci. Pak se uvidí. Mistrovství světa by mi třeba mohlo i pomoct, ale teď se soustředím na to, abych podal co nejlepší výkony v reprezentaci.“