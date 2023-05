Hrubec o vlastňáku: Jednou z milionů případů. Na kostku se nikdy nedívá

PŘÍMO Z RIGY | Když na kostce opakovali ten moment, mezi fanoušky to jenom zahučelo. Jak se to mohlo stát? Gólman Šimon Hrubec si sám sklepl puk do brány… „Tohle se fakt stane jednou z milionů případů,“ vysvětloval po utkání. Sám opakovaný záběr na kostce neviděl, to nemá ve zvyku. Nikdy na ni nekouká. „Je absolutně zbytečné se v tom hrabat,“ má jasno brankář, který během velkých turnajů nebo v play off vůbec nesleduje sociální sítě ani nečte noviny.

Chtěl přikrýt puk. Naprostá rutina… Ovšem byl z toho vlastní gól, nevídaná situace.

Co přesně se stalo?

Tady jeho pohled: „Byla to smolná situace, moc bych nad tím nepřemýšlel. Tohle se fakt stane jednou z milionů případů. Místo toho, aby puk byl na placku, tak se zvednul, a já ho plácnul hokejkou seshora, když stál. Chytil úplně jinou sílu, než kterou jsem očekával. V podstatě jsem si ho vystřelil sám sobě mezi nohy.“

Když stál u novinářů, tekl z něj pot. Byl celý uřícený. Při popisování smolné situace ještě dodal, že ani neví, co měl udělat jinak.

„Asi bych to totiž udělal stejně. Jde jen o to, jestli se kotouč postaví, nebo ne. Dneska se mi poprvé v kariéře postavil,“ popisoval moment z 11. minuty, díky němuž se Slováci dostali do vedení 2:1.

Hrubcův vlastenec. Podívejte se na chybu českého brankáře proti Slovákům Video se připravuje ...

„Vážně nikdy.“ Při doplňující otázce, jestli si to tedy snad už vybral, se jen pousmál: „Snad jo! Včetně tréninků už jsem přikryl desítky tisíc puků a pak přijde tohle... Ještěže to nakonec neovlivnilo zápas.“

Nakonec se z toho někdejší třinecký šampion dokázal oklepat, připsal si celkem 24 zákroků a pomohl k vítězství 3:2.

„Když to řeknu blbě, je úplně jedno, jestli dostanete vikýř nebo takový gól. Pořád je to gól,“ dodal Hrubec. Takže ani pro něj nebylo tak těžké se soustředit na zbytek utkání.

„U mě vždycky funguje nedívat se na kostku nad ledem, abych se v tom nešťoural. Těch záběrů na ní běží spousta a je absolutně zbytečné se v tom dál hrabat. Věděl jsem, že ještě zbývá spousta času, kdy můžu týmu pomoct,“ vykládal český brankář, jenž dostal přednost před Markem Langhamerem.

Karel Vejmelka zápas sledoval z tribuny. Jak to bude dál? To zatím není jasné.

Ale Hrubec se tím nemíní stresovat. Ani nesleduje, co se píše, je odstřižený od sociálních sítí. „Nechci se nechat ovlivnit. Kdyby se psalo něco dobrého, mohl bych být na hrušce. A kdyby něco špatného, mohlo by mě to srážet. Snažím se celou dobu být ve svém neutrálu. Jestli se ke mně něco dostane, tak až po konci mistrovství, a to už bude jedno,“ vypráví Hrubec.

„Mám hroznou radost, že jsme do turnaje vstoupili vítězně. Je velká výhoda, hlavně psychická, mít hned po prvním zápase tři body. Chtěl bych poděkovat klukům, jak hráli,“ popisoval Hrubec. „Naše síla do útoku byla fantastická. Kluky nepoložilo, že jsme prohrávali 0:1 a pak 1:2. Troufám si tvrdit, že jsme zápas drželi ve svých rukách. Na konci jsme pak hráli velmi chytře.“

Vražda, nebo čistý hit? Koch ostře sestřelil Chlapíka, podívejte se Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:52. Chromiak, 10:57. Rosandić Hosté: 06:38. Červenka, 13:48. Sedlák, 18:48. Sedlák Sestavy Domácí: Škorvánek (Hlavaj) – Kňažko, P. Koch, Grman, Ivan, Jánošík, Rosandić, Gajdoš – Kelemen, Hrivík (C), Pánik – Cehlárik (A), Hudáček, Sukeľ (A) – Chromiak, Tamáši, Regenda – Okuliar, Lantoši, Čacho. Hosté: Hrubec (Langhamer) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Knot, Němeček – Červenka (C), Kubalík, Chytil – Smejkal, Chlapík, Špaček – Sedlák, Sobotka (A), Tomášek – Beránek, Flek, Černoch. Rozhodčí Fernandez, Schrader – Briganti, Kroyer Stadion Arena Riga Návštěva 7800 diváků