Sedlák: Přišel gól a hrálo se krásně. Já a nejrychlejší? Nevím, kde to vzali

PŘÍMO Z RIGY | Dvěma trefami otočil zápas. Češi se Slováky dvakrát prohrávali. Lukáš Sedlák nejprve v oslabení chytře vyrovnal a při pětiminutové přesilovce za vyloučení Mislava Rosandiče zasadil nakonec rozhodující úder. „Takhle to zkoušíme i v Pardubicích. Něco jsme si řekli, je to jedna z variant. Je to taky trochu o náhodě, takové teče. Jsem rád, že to vyšlo,“ lebedil si nejlepší hráč zápasu, který dokonce sahal po hattricku.

Hlavně v první třetině se hrálo hodně ostře, jaký to byl zápas?

„Bylo to těžké, myslím, že nám úplně nevyšel začátek. Hned gól v oslabení, trochu na nás vletěli, dohrávali nás, což jsme asi úplně nečekali. Chvíli nám trvalo, než jsme se tak nějak odvážili dělat to samé. Ale třeba druhou půlku první třetiny jsme byli lepší. Naštěstí jsme hned dali vyrovnávací gól, což bylo důležité, že jsme se netrápili dlouhou dobu za stavu 0:1. První gól v oslabení nám taky hodně pomohl a pak přesilovková trefa. To nás trošku uklidnilo, ale myslím, že je pořád na čem pracovat.“

Co váš gól v oslabení? Uplatnil jste s Jakubem Flekem rychlost a pohotovost?

„Měl jsem mu to dát líp už při první nahrávce. Úplně mi nevyšla, navíc proti mně vystartoval hráč, což jsem nečekal. Dal jsem mu takovou dlouhou přihrávku, ale věděl jsem, že to dojede. Jeden jejich obránce trochu zaspal a nechal mě úplně samotného, jen jsem si křiknul, Kuba mi to perfektně dal. Já věděl, že jsem docela z úhlu, že bych gól nedal, ale zkusil to jsem okolo brány, že si to třeba srazí. Vyšlo to.“

A co dlouhá přesilovka, při níž padl nakonec vítězný gól už po devíti sekundách?

„My to takhle zkoušíme i v Pardubicích. Něco jsme si řekli, je to jedna z variant. Tohle je taky trochu o náhodě, takové teče. Jsem rád, že to vyšlo.“

Hrál jste přesilovky, oslabení. Co vaše vytížení?

„Je to super, každý chce hrát co nejvíc. Byly momenty, kdy jsem měl dlouhé střídání, pak hned oslabení, takže jsem se zadýchal. Ale mám to rád. Hraju stylem, že furt někde bruslím. Jsem rád, že jsem pomohl týmu.“

Taky se na kostce mihlo, že vám naměřili nejvyšší rychlost.

„Viděl jsem! Ale nevím, kde to naměřili.“ (směje se)

Jak jste vnímal ostré střety v první třetině?

„Ten první jsem neviděl detailně. Dobrej hit na Filipa Chlapíka, ale opravdu jsem to neviděl. Z mého pohledu to vypadalo v pohodě. Koleno na Jirku Černocha byla, myslím, možná náhoda. Oba tam blbě udělali oblouk, nevím. Rozhodčí koukali na video, pak to posoudili. Prostě to tak je.“

Vražda, nebo čistý hit? Koch ostře sestřelil Chlapíka, podívejte se Video se připravuje ...

Následovalo vyloučení na pět minut. Dal jste nakonec vítězný gól, hra se uklidnila. Byl to nejdůležitější moment?

„Nechali to zajít až moc daleko. Kdyby něco řekli těm hráčům, vycházelo to hlavně z druhé strany, my byli v klidu. Pak to takhle dopadá. Jsem jenom rád, že koleno vydrželo a že jsme to dohráli.“

Nicméně v první třetině jste dostali dva tresty. Uklidnili jste po ní?

„Nesmíme tolik oplácet, to bylo zbytečné. Něco jiného je, když to přijde v základní části běžné sezony. Tohle je však turnaj, záleží na každém gólu a zápase. V sezoně může někdo někoho jít zmlátit. Ale tohle je jak play off. Oplácení nedává smysl. Spíš vezmeme přesilovku a zkusíme dát gól.“

Už za sebou máte olympiádu, jaký byl debut na mistrovství světa?

„Jsem rád, že to vyšlo. Nervózní jsem byl, hned první střídání šance, jen jsem netrefil bekhendem. Ale uklidnilo mě, že jsem ji hned měl. A jak přišel gól, hrálo se krásně.“

Bylo to lepší než na olympiádě?

„Výkony bych nehodnotil, byl to jeden zápas. Tam jsem měl první utkání výborné, dal tyčku. Je to hrozně vachrlaté. Ale jsem samozřejmě rád, první gól pomůže, vždycky to z vás spadne. Lepší ho dát hned, než se trápit celý turnaj.“

Co vaše lajna s Davidem Tomáškem a Vladimírem Sobotkou?

„Docela si sedla, neměli jsme žádné velké problémy, nějaké šance měli, i když s Tomáškem jsem hrál snad poprvé v životě. Mohli jsme dát ještě další gól. Doufám, že tohle se bude dál zlepšovat.“

Myslel jste při slovenské hře bez brankáře na hattrick?

„Jo a ne. Když na to myslíte, akorát gól dostanete. Snažil jsem se všechno udělat poctivě. Kdyby to vyšlo, bylo by to dobrý. Málem jsem to dostal. Ale hlavně gól nedostat.“

V jednu chvíli jste si něco vyříkával na ledě s Liborem Hudáčkem. O co šlo?

„Klasické zbytečné vyloučení od něj a pak vystřelil na gólmana. Říkal jsem mu, ať to nedělá.“

Derby jste si tedy užil?

„Já moc neřeším, jestli to jsou Slováci nebo Švédi. Je mi to úplně jedno, hraju zápas. Na tyhle věci se neohlížím.“