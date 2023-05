ZNÁMKY za Norsko: přes Kempného neprojdete, dříč Černoch i blesk Flek

Nebyl to úplně jednoduchý zápas, Češi v duelu s Norskem na MS přišli o přísně vyloučeného Daniela Voženílka, museli přežít spoustu oslabení. Ale už v první třetině skórovali Dominik Kubalík a Jakub Flek, tým Kariho Jalonena pak dvougólovou výhru udržel až do konce a oslavil postup do čtvrtfinále. Jak si vedli jednotliví hráči? Projděte si známkování deníku Sport (jednička nejhorší, desítka nejlepší výkon).