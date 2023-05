Kanadský hnus! Veleno zná trest za dupnutí. Na MS už si nezahraje

PŘÍMO Z RIGY | Bylo to záludné a velmi nebezpečné. Větší špinavost šampionát neviděl. Kanaďan Joe Veleno v polovině sobotní vypjaté bitvy se Švýcarskem (2:3) ztratil nervy a v souboji u mantinelu úmyslně dupnul bruslí soupeři na nohu. Rozhodčí ho nevyloučili, od IIHF však dostal dodatečně trest na pět zápasů a do konce turnaje si už tak nezahraje.

O hnusném ataku se mluvilo ještě hodiny po skončení zápasu. Nino Niederreiter měl velké štěstí, Kanaďanům zkrat mohl mít horší následky. Kdyby nůž sjel níž a zasáhl nechráněné místo mezi bruslí a holenním chráničem, mohlo to skončit ošklivým zraněním. Zlomeninou nebo řeznou ránou.

„Brusle je strašně ostrá. Pokud někomu šlápnete na nohu, můžete ho vážně zranit. Tohle do hokeje nepatří. Doufám, že s tím IIHF něco udělá a potrestá to. Teď záleží na ní. Bylo to výjimečné a měla by s tím něco udělat. Taky rozhodčí mohli odvést lepší práci,“ řekl Sportu 30letý kapitán Švýcarů v mixzóně, kde ho postupně zpovídali novináři a televizní štáby.

Niederreiter přežil Velenův atentát naštěstí bez úhony a mohl pokračovat ve hře. Dokonce přihrál Andresi Ambühlovi na rozhodující gól, Švýcaři vyhráli 3:2. Víc se však řešila ohavnost z 29. minuty.

Oba hráči si vydělávají na živobytí v NHL. Niederreiter ve Winnipegu, Veleno hraje za Detroit. Za podobný zákrok na Jarkka Ruutua byl v roce 2007 recidivista Chris Simon z New York Islanders suspendován na 30 zápasů a šlo o nejvyšší trest v dějinách ligy.

Veleno tolik utkání na mistrovství světa stihnout ani nemohl. Přestože se za svůj zkrat Niederreiterovi následně omluvil, čekalo se, jak na zločin zareaguje IIHF a zda mu udělí disciplinární trest. Ten přišel v neděli večer – stop na 5 zápasů!

Kanaďanům zbývají ve skupině ještě dvě utkání, v play off může v případě postupu do semifinále sehrát maximálně tři. Pro Velena tak turnaj skončil.

„On není kluk, který by vyhledával problémy. Musel mít důvod, proč se tak zachoval, ale to ví on,“ povídal po Velenově zločinu obránce Jonas Siegenthaler, který posílil Švýcary z New Jersey. „Nejsem příznivcem takových akcí, ale on se rozhodl tohle udělat a musí za to taky nést následky. V hokeji si musíte počínat férově. Ano, hrát tvrdě, jenže tohle byla záludnost, jaká v hokeji nemá co dělat,“ dodal.

Rozhodčí Kanaďanův brutální zákrok nepostřehli, což už během utkání rozpoutalo vlnu nevole. I proto, že následně vyloučili jeho oběť na dvě minuty za hrubost, protože se do Velena po incidentu pustil. „Myslím, že celkově nebyli moc dobří. Už předtím mohli párkrát vylučovat, ale neudělali to a pak se jim věci trochu vymkly. Doufám, že se to zlepší. Víme, jak to mají těžké, všechno je strašně rychlé. Ale vidět by toho mohli víc,“ rýpnul si dopálený Niederreiter.

Kolem Velena se po sobotním faulu přehnala smršť. Kopnutí 23letého útočníka javorových listů nikdo nechápe. Běžně nepatří mezi záludné hráče. Na sociálních sítích však dostával přívlastky jako „zmetek“, „primitiv“ či „zbabělec“. Ozvali se i hokejoví kolegové. Evander Kane z Edmonton Oilers si přisadil taky. „Tohle je důvod, proč hokeji potřebuje bitky. Odrazují od takových nápadů a pomáhá účinně zajišťovat bezpečnost hry. Bylo nechutné to sledovat. Bylo mi trapně,“ napsal na Twitteru.

SESTŘIH: Kanada - Švýcarsko 2:3. Javorové listy neunesly prohru, Veleno se zbláznil Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:58. Toffoli, 56:22. Carcone Hosté: 33:24. Hischier, 37:00. Simion, 52:08. Ambühl Sestavy Domácí: Montembeault (Levi) – Middleton, Weegar, Hunt, Bear, Joseph, Myers, Barron – Lučić (A), Veleno, Blais – Crouse, Laughton (A), Quinn – Neighbours, McBain, Carcone – Fantilli, Glass, Toffoli (C) – Krebs. Hosté: Genoni (van Pottelberghe) – Siegenthaler, Kukan, Moser, Glauser, Marti, Loeffel, Fora – Fiala, Hischier (A), Malgin – Niederreiter (C), Corvi, Ambühl – Miranda, Haas (A), Simion – Herzog, Richard, Bertschy – Riat. Rozhodčí Bjork, Frandsen – Hautamaki, Ondráček Stadion Arena Riga, Lotyšsko Návštěva 8234 diváků