Slovenské nervy! Slovinci už měli ruce nad hlavou, ale... Jak si zajistí postup?

„Naštěstí mě to trefilo do brusle a ne do betonu jako proti Česku,“ oddechl si Škorvánek v rozhovoru pro Českou televizi. „Ta střela sice šla z úhlu mimo bránu, ale já ztratil pozici, po jednom ze soubojů mě to posunulo mimo a musel jsem se vracet...“

Gól to nebyl. Slováci drží naději na čtvrtfinále a Slovinsko padá z elitní skupiny. Co potřebuje Slovensko k postupu? V úterý musí porazit za tři body Norsko a pak věřit, že Lotyšsko nebude bodovat se Švýcarskem.

„Byl to těžký zápas, museli jsme se mentálně vrátit po zápase s Kazachstánem, který nám nevyšel (3:4sn),“ popisoval brankář Stanislav Škorvánek. Chytil několik velkých šancí Slovinců, v 50. minutě mu pomohla tyčka po ráně Jana Urbase. „Trochu jsme se hledali, nedali jsme víc gólů, ale výhra se cení. Nula? To je bonus. Teď se musíme soustředit na další zápas a postupovou šanci.“

Škorvánek si rozhodně zachytal. Celkem na něj šlo 33 střel. I proto, že Slováci nebyli schopni vyhrát vhazování. „V první třetině měli Slovinci střel málo, šest sedm, ale pak se hra trochu vyrovnala,“ popisoval gólman. „Měli přesilovky, stříleli z každé pozice.“

Slovenský asistent Andrej Podkonický připustil, že hráli hodně nervózní duel. Není divu. Slovinsko už je dokázalo porazit na olympiádě v Soči i Pchjongčchangu. A nic než tři body už by Slovensko ve hře o čtvrtfinále neudrželo.

„Oni hráli o život, my taky,“ glosoval Podkonický pro Českou televizi. „První třetina byla dobrá, byli jsme aktivní, škoda, že jsme nedali góly. Pak nás podržel brankář, protože v poslední třetině měli Slovinci velký tlak.“

Proč? Kromě mizerného vhazování tomu přispěla i poměrně pasivní hra. „Moc jsme ustoupili, prohrávali jsme souboje a oni z toho měli šance,“ přikývnul Podkonický. „Jsme velmi rádi za výhru. Proti Norsku rozhodně budeme muset přidat, předvést lepší výkon. Hlavně ve středním pásmu. Tam nám jezdili v plné rychlosti, to se nám nestávalo.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 20:15. Pánik Sestavy Domácí: Gračnar (Krošelj) – Gregorc, Pavlin (A), Magovać, Crnovič, Podlipnik, Mašič, Štebih – Jeglič, Urbas (C), Verlič – Tičar (A), Sabolič, Kuralt – Simšič, Pance, Drozg – Maver, Čimžar, Tomaževič – Ograjenšek. Hosté: Škorvánek (Hlavaj) – Nemec, P. Koch, Grman, Ivan, Kňažko, Rosandić, Jánošík, Gajdoš – Hrivík (C), Pánik, Regenda – Lantoši, Cehlárik (A), Hudáček – Kudrna, Kelemen, Sukeľ (A) – Okuliar, Lunter, Čacho. Rozhodčí Björk (SWE), Bloski (CAN) – Davis (USA), Kroyer (DEN) Stadion Arena Riga, Lotyšsko Návštěva 4460 diváků