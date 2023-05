Kempný o Stanley Cupu, Spartě či tornádu na Moravě: Nadšení je zpět

Málokdo přes něj projde. Nekazí přihrávky. Michal Kempný táhne českou defenzivu na mistrovství světa. „Za všechny kluky slibuju, že se porveme o úspěch,“ hlásí sparťanský obránce, jenž pochází z Hodonína.

Před deseti lety jste byl na pomezí extraligy a první ligy. Budoucnost byla nejistá. Teď jste jako lídr na šampionátu, máte za sebou triumf ve Stanley Cupu. Pořád je to sen, nebo už realita?

„Musím říct, že si teď hokej hrozně moc užívám. Baví mě každý zápas i trénink. Poslední rok v Americe jsem bojoval se zraněními i s tím, že jsem ztratil pozici, neměl jsem z toho radost. Říkal jsem si, kam se vytratilo to správné nadšení… A jsem moc vděčný, že je zpátky. Vážím si toho. O to víc si přeju, abychom tady udělali úspěch.“

Vaše cesta na vrchol byla každopádně velmi náročná, že?

„Hrozně klikatá a trnitá. Ale na rovinu říkám, neměnil bych vůbec nic. Všechno se děje z nějakého důvodu. Něco už jsem snad za sebou zanechal a spoustu toho, věřím, mám ještě před sebou. A těším se na to. Abych si jednou, až bude konec, řekl: ‚Nechal jsem tam všechno.‘ A že si třeba moje jméno za pár let fanoušci v Česku vybaví. Teď si užívám přítomnost.“

Mluvil jste o chuti do hokeje. Ani Sparta vám ji nevzala, když jste s Třincem vypadli už ve čtvrtfinále play off extraligy?

„To by bylo srabáctví, kdybych to tak vnímal. Hokej je i o těžkých chvílích.