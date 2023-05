Hudáček reaguje na spor s kapitánem: Vysvětlili jsme si to. Víc nás to semklo

Je svůj. Slovenský útočník Libor Hudáček, jedna z klíčových opor třineckých Ocelářů v cestě za mistrovským titulem, i na světovém šampionátu ukazuje, že se jen těžko nechává svazovat do systémových škatulek. Umí vytáhnout geniální a nečekanou parádu, stejně jako zbytečný faul nebo ztrátu. Po týmovém focení se pro slovenské novináře vyjádřil ke kritice a konfliktu s kapitánem Markem Hrivíkem po utrápeném vítězství nad Slovinskem (1:0). Hrivíka dopálilo Hudáčkovo zbytečné vyloučení v závěru a netaktické pokusy o gól do prázdné při power play soupeře.

I při povídání pak zůstal Libor Hudáček svůj. Že mají Slováci v každém zápase nervy do posledních vteřin? „Kdyby to bylo 5:0 po první třetině, lidé doma vypnout televizor,“ pousmál se. „Ale ne. Pro nás by bylo samozřejmě lepší, kdybychom jasně vedli už po první třetině. Asi jsem to před turnajem zakřikl, když jsem říkal, že máme dobrý útok a brankáře s obranou slabší. Přitom je to opačně.“

Co tedy říká na roztržku s Hrivíkem, kterou po závěrečné siréně zachytily kamery? „Po zápase jsme si něco řekli a vysvětlili si to,“ odpovídal novinářům Hudáček. „Jsme zkušení hráči, takže jsme se navzájem pochopili a jdeme dál. Myslím, že to bylo i dobře a víc nás to semknulo. Bylo to kvůli celému střídání, nejen kvůli zakázanému uvolnění.“

Uznal, že hrát puk přes celé hřiště bylo špatné rozhodnutí. „Ano,“ přitakal Hudáček. Soudí však, že konflikt měl pozitivní efekt. „Takových situací jsem zažil v kabině X, je to normální věc. Nic extra. A kdyby to nebylo v telce, tak se na to hned zapomene a jdeme dál.“

Anketa Postoupí slovenští hokejisté do čtvrtfinále MS? ANO NE

Klíčové podle něho byly tři body se Slovinskem. Přestože výkon nebyl ideální. „Klukům jsem v kabině říkal, že když jsme s Třincem hráli dobře, stalo se, že jsme prohráli. A když jsme hráli špatně a nevypadalo to tak, jak jsme chtěli, zápas jsme vyhráli. I o tom je hokej. Je lepší vyhrát 1:0, než prohrát. Jestli to byl nebo nebyl pěkný hokej, je v podstatě jedno.“

V posledním duelu skupiny musí Slovensko porazit Norsko za tři body. „Musíme jen zemřít,“ glosoval Hudáček. „Bude to další normální zápas. Víme, o co hrajeme, musíme dát víc gólů než soupeř. Nejdřív je to o nás, potom uvidíme, co se stane.“

Ani vítězství totiž Slovensku nemusí stačit. Lotyšsku stačí jediný bodík se Švýcarskem (úterý 19.20), které už má první příčku jistou. Švýcarští trenéři už naznačili, že největší opory mohou dostat oraz.

Nad tím jen Hudáček pokrčil rameny. „Tohle je turnaj, na kterém můžeme nepostoupit do čtvrtfinále, ale i brát medaili.“