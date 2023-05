Českou snahu odfoukl neofsajd. Sudí chybovali, Jalonen mluvil o férovosti

Byl to moment, který vyvolal spoust emocí. Hráči dlouho nevěřícně kroutili hlavou. Nechápali. Proč se nepískal ofsajd? Vždyť Jiří Černoch se schválně dotkl puku! „Supervizor už nám trenérům poslal zprávu, že při tom udělali chybu. Že to měl být ofsajd. Měli to písknout,“ říkal po utkání kouč Kari Jalonen. Ne, že by kvůli tomu jeho tým prohrál. Ale mohl si vytvořit větší závěrečný tlak… „Už to beru s úsměvem. Ale naštve to,“ reagoval sám Černoch po prohře 1:3.

Když se český útočník dotkl schválně puku, čekalo se na verdikt. Ofsajd. Mělo být přerušení.

Jenže nic. Toho využili Kanaďané a trefili se do prázdné. Čeští fanoušci to těžko skousávali. Někdo hodil na led i paruku.

Marné byly protesty hráčů. Všichni to sice viděli, ale sudí už to zpět nevzdali. „Každý dělá chyby. Supervizor už nám trenérům poslal zprávu, že přitom udělali chybu. Že to měl být ofsajd. Měli to písknout. Ale každý dělá chyby. Ale problém je, že jsme neměli šanci odvolat brankáře,“ posteskl si Jalonen.

Bezmoc v tu chvíli přepadla i Černocha. „V ten okamžik jsem byl strašně naštvaný, teď už jsem to hodil za hlavu, nedá se nic dělat a nevrátíme to. Prostě se stalo,“ vykládal už smířlivě, když přišel mezi novináře.

SESTŘIH: Kanada – Česko 3:1. V boji o druhé místo ve skupině Češi neuspěli Video se připravuje ...

„Hlavně jsem viděl, že čárový rozhodčí je ode mě dva metry, takže jsem se toho tak dotkl, aby se zastavil čas a měli jsme ještě šanci. Tvrdil, že to neviděl…“ dodal.

Rozhodčí nejsou na šampionátu zrovna spolehliví. Není to poprvé, co udělali očividnou minelu. „Na takové úrovni, když se udělá chyba… Nemělo by se stávat!“ láteřil Jalonen.

Na rozhodčí to nesváděl, ale stejně mu to vrtalo hlavou. „Trochu tomu rozumím. Jsou to lidé, každý chybuje. Ale víte… Nechceme takové chyby. Musejí být fér,“ zlobil se.

Realita je taková, že národní tým prohrál 1:3 a do pozdního večera bude čekat, s kým se utká ve čtvrtfinále. A jestli zůstane v Rize, nebo se přesune do Tampere.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:12. Krebs, 44:09. Myers, 59:25. Crouse Hosté: 22:06. Kaut Sestavy Domácí: Montembeault (Levi) – Weegar, Middleton, Bear, Hunt, Myers, Joseph, Barron – Fantilli, Glass, Lučić (A) – Quinn, Laughton (A), Crouse – Blais, Krebs, Neighbours – Toffoli (C), McBain, Carcone. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Kundrátek, Kempný, Košťálek, Dvořák, Jordán (A), Zbořil, Němeček – Kubalík, Sobotka (A), Červenka (C) – Beránek, Černoch, Flek – Kaut, Zohorna, Smejkal – Lenc, Špaček, Voženílek – Chlapík. Rozhodčí Ansons, Stolc – Synek, Zunde. Stadion Arena Riga Návštěva 6420 diváků