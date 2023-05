Češi před čtvrtfinále? Není racionální důvod pro postup. Ale čím hůř, tím líp

Očekávání jsou jasná. Češi se protrápili základní skupinou, neporazili žádného favorita, kosí je zranění, herní projev opravdu není ráj to na pohled. Ostatní reprezentace už by měly předbaleno, český národní tým (v jakémkoliv sportu) je ale pro takové situace zrozený. Konečně zase v pozici outsidera! Čím hůř, tím líp! A ke všemu Jalonenovo mužstvo čeká ve čtvrtfinále mladý nezkušený a vyblázněný tým USA, který předvádí perfektní bruslivý hokej a boří statistiky. Lepší podhoubí pro úspěch reprezentace neexistuje…

…ale vážně. Nový Zimák zevrubně prochází, v jaké pozici je národní tým před klíčovým zápasem mistrovství světa, co zatím (ne)předvedl v základní skupině, jestli je to opravdu bída, nebo jen stupňuje výkony a časuje formu na čtvrtfinále. Co vypoví výsledek o Karim Jalonenovi a jeho pozici - ale i o celém českém hokeji? Může případný postup do semifinále vést na zajímavou cestu? O tom všem a celé řadě témat v novém Zimáku diskutují redaktoři Sportu Ondřej Kuchař a Pavel Ryšavý. Moderuje Martin Vait.

Zimák je pořad a podcast o aktuálním dění v českém i světovém hokeji v souvislostech a s detailní znalostí prostředí. Vážně i nevážně.

0:00 USA: Co čeká Česko ve čtvrtfinále a proč by to reprezentaci paradoxně mohlo vyjít?

19:00 Stav českého národního týmu po základní skupině. Zlepšuje se reprezentace?

30:55 Mají se Češi čeho chytnout? Využila česká reprezentace potenciál a dalo se hrát jinak?

41:10 Proč může být čtvrtfinále klíčové pro další směr českého hokeje?