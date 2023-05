Rychlý přesun z Lotyšska! Maséři jeli nonstop, tři tuny už jsou v Tampere

Do poslední chvíle nevěděli, s kým budou hrát. A kde.

Zůstanou v Rize, jak si přáli? Nebo se budou muset přesunout do Finska? Pozdě večer se ukázalo, že platí druhá varianta. Ta náročnější a únavnější.

Rozhodl o tom úterní zápas mezi Lotyši a Švýcary. Domácí získali vytoužený bod, čímž vystrnadili Slováky, rozjásali celou Rigu. A české výpravě naordinovali rychlý přesun. Trio kustodů se tedy okamžitě vrhlo do práce.

Makali celou noc. Dohromady museli sbalit asi tři a půl tuny materiály. Takže zatímco v útrobách Riga areny ještě doznívaly vítězné chorály a dobrovolníci halekali, Zdeňkovi Šmídovi s Oldřichem Kopeckým a Petrem Šulanem začala šichta.

Pakovali desítky beden, nakládali je do dodávek. A nad ránem, kdy se kolem haly vraceli místní z diskoték, vyrazili na letiště.

„Jestli jsme si mákli? To je slabý slovo,“ pousmál se Šulan. Ale nestěžoval si. Se svým osudem jsou smíření, právě tohle je jejich práce. V Tampere, kam se národní tým přesunul leteckým speciálem, který zajišťují pořadatelé, zase všechny bedny museli vytahat a nachystat kabinu.

Rychle všechno sbalit. A teď ještě rychleji všechno vybalit.

Během odpoledne už musí být zázemí připravené, čeští hokejisté mají trénink od čtyř hodin českého času. „Je to fofr, ale jsme zvyklí. I když tohle je to docela dřina,“ přiznává Šulan.

Naopak Američané zůstávají tam, kde hráli. Zatím na šampionátu neprohráli. Ale Červenka a spol. věří, že jim tuhle šňůru překazí.

„Bylo zajímavé sledovat závěrečný zápas skupiny Lotyšska proti Švýcarsku, protože do poslední chvíle nebylo jasné, s kým budeme hrát čtvrtfinále,“ reagoval kouč Kari Jalonen. „Nakonec to budou Spojené státy americké, což je velmi kvalitní tym, který na turnaji ještě neprohrál. V Tampere to velmi dobře známe z minulého roku. A teď se musíme co nejlépe připravit na vyřazovací část.“

Od pozdního večera už se do pohybu dala i jeho podpůrná jednotka, která chystá analýzy soupeřů. Jalonen měl v Tampere krajana, který pečlivě skautoval všechny potenciální soupeře. A teď už pro realizační tým zpracovává všechna data, která měl ve složce s nápisem USA.

„Já se starám jenom o náš tým. Takže ani nevím, jak se tam hraje,“ řekl Jalonen ještě před utkáním s Kanadou o vývoji ve druhé skupině. Teď už přepnul myšlenky na čtvrtfinále. Na zápas, jenž rozhodne o tom, jestli mistrovství světa vyšumí do ztracena.

Nebo jestli české mužstvo po dvou porážkách v řadě (se Švýcary a s Kanadou) ožije a Američany pošle domů.

Chystá se repete loňského utkání o bronz. Na stejném místě.

Tehdy se tým kolem Davidů Pastrňáka a Krejčího radoval z bronzu. Po deseti letech národní mužstvo vydolovalo na velké akce medaili. Aby k ní byla otevřená cesta i letos, je třeba porazit stejného soupeře.

Scéna už se chystá. I díky noční směně českých masérů.