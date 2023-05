Euforie v Rize! Lotyšsko zdolalo Švédsko, poprvé si zahraje semifinále

Lotyšský útočník Martins Dzierkals zaváží kotouč do útočného pásma • Reuters

Lotyšský útočník Martins Dzierkals zaváží kotouč do útočného pásma • Reuters

Světový šampionát v hokeji zažil obrovskou senzaci! Lotyšsko zvládlo domácí čtvrtfinále proti Švédsku a po výhře 3:1 si poprvé v historii zahraje semifinále MS. Na triumfu se podíleli i hráči z české extraligy, litvínovský obránce Janis Jaks posbíral dva body (1+1), kladenský bek Oskars Cibulskis jednou asistoval a bývalý zlínský útočník Rihards Bukarts nahrál na všechny tři góly. Lotyšský tým se na víkend přesune už do Tampere, v semifinále vyzve Kanadu.

Na všech dnešních brankách Lotyšska se asistencemi podílel bývalý útočník Zlína Rihards Bukarts. Gól a nahrávku si připsali Miks Indrašis a Janis Jaks. Lotyši vstřelili rozhodující dvě branky ve třetí třetině, do níž vstupovaly týmy za stavu 1:1. Švédové se mezi nejlepší čtyři na MS naposledy probojovali v roce 2019.

Lotyšsko, hnané bouřlivým davem, se ujalo vedení ve 13. minutě. Cibulskis vystřelil vedle, puku se ale ujal Rihards Bukarts, nahrál před branku a Ločmelis otevřel skóre. „Tre kronor“ srovnali v polovině zápasu. Raymond vytvořil prostor Liljegrenovi, jenž střelou pod břevno překonal Šilovse.

V 37. minutě byl Dzierkals za bodnutí koncem hole vyloučen na pět minut plus do konce utkání, Švédi ale dlouhou početní výhodu nezužitkovali. Zkraje třetí části Grundström dostal kotouč do sítě pomocí vysoké hole a rozhodčí po zhlédnutí opakovaných záběru branku odvolali.

Lotyšům vrátil vedení v 46. minutě Indrašis. Dvaatřicetiletý útočník převzal puk od Rihardse Bukartse, prohodil ho mezi nohama Pära Lindholma a střelou nad vyrážečku Larse Johanssona rozradostnil diváky v rižské hale podruhé.

V 54. minutě přidalo Lotyšsko pojistku, když Jaksova rána od modré propadla švédskému gólmanovi mezi betony. Favorit v závěru risknul hru bez brankáře, ale překvapivé vyřazení neodvrátil.