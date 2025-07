Šťastný: Očerňování z dopingu? Na*ralo mě to. Zamrzely ho ošklivé zprávy z Boleslavi

Lákala ho možnost zahrát si znovu pod trenérem Pavlem Paterou. Také proto David Šťastný vyměnil Hradec Králové za Karlovy Vary. Na západě Čech bude ve dvaatřiceti letech spolu s Tomášem Redlichem nejstarší. „Občas to člověku nedojde, ale letí to rychle. Přišel jsem s tím, že budu pomáhat každému mladému, s čímkoliv bude potřebovat,“ hlásí hokejový útočník na startu přípravy. V rozhovoru okomentoval i gól po odpískání proti Mladé Boleslavi a pozitivní dopingový test Mountfieldu, který byl na sociálních sítích nesprávně přisouzen jemu.

Ta zpráva přišla nečekaně ve druhé polovině dubna. V semifinálové sérii play off mezi Pardubicemi a Hradcem Králové vyšel jednomu z hráčů Mountfieldu pozitivně dopingový test. Po inkriminovaném utkání prošli kontrolou Petr Kalina, Matěj Chalupa a David Šťastný. Netrvalo dlouho a po sociálních sítích se začala šířit informace, že provinilcem je poslední jmenovaný. Zkušený forvard proto rychle přispěchal s důkazem, že je čistý. „Překvapilo mě to hodně, protože jediný člověk, který mohl vědět, jak to je, jsem byl já. Výsledky jsou na číslo, které jsem měl jen já.“ ohlíží se nyní nová posila Karlových Varů.

V odpovědi na síti X jste hned přidal fotku svého testu, abyste se bránil. Nakonec se ukázalo, že pozitivní výsledek kontroly měl Matěj Chalupa.

„Nechápal jsem to. Asi bych to ani nekomentoval, ale během prvních třiceti minut, co to tam napsal, mi přišlo asi sto zpráv, jestli to je pravda. Nas*alo mě to, ohradil jsem se. Je to očerňování. Jak říkám, kdyby se to neřešilo, je mi to u p*dele. Ale měl jsem snad padesát zpráv, jestli fakt jsem pozitivní. Otevřu Twitter a tam nějaký člověk dá, že jsem to na 99 procent já. Tohle se podle mě nedělá. Když nevíš, tak to nepiš.“

Během play off to bylo podruhé, kdy se vaše jméno hodně nahlas řešilo. Poprvé to bylo poté, co jste proti Mladé Boleslavi skóroval po odpískání, a sudí branku uznali. Pak jste si asi hodně vyslechl od fanoušků Bruslařů, že?

„Upřímně mi z toho bylo až smutně. V Boleslavi jsem zažil nějaké chvíle, pokořil jsem tam mety a něco tam odehrál. A pak jsem si vyslechl fakt ošklivé zprávy i třeba od členů fanklubu, což mě zamrzelo. Já pro Boleslav dýchal, když jsem odešel, nikdy jsem je nepřestal mít rád. Bohužel situace byla, jaká byla. Měl jsem vteřinu, píšťalku jsem zas tak neslyšel, byl to gól. Bylo to blbé, ale vrátit už to nešlo.“

Ve vyřazovacích bojích jste ještě hájil barvy Hradce Králové. Jak budete vzpomínat na dvě sezony v Mountfieldu?

„Jak se to vezme. Týmově jsme něco zvládli, ale je škoda, že necinkla aspoň jeden rok medaile. Nebyly to špatné sezony. Po osobní stránce jsme asi oni i já očekávali víc. Je tam ale strašně moc proměnných, které do toho zasahují. Mně osobně se v Hradci moc líbilo, měl jsem to tam rád. Dva roky tam jsem si užil.“

Bylo ve hře setrvání v Mountfieldu, nebo jste dopředu věděl, že půjdete jinam?

„Od prosince jsem počítal s tím, že v Hradci budu. Byli jsme předběžně domluvení, že mě chtějí a já tam chci být taky. Pak se to nějak vleklo, oddalovalo, až se mi agent ozval, že by mě Vary vzaly. Tím, že znám realizační tým, trenéra, Mensiho (trenéra brankářů Lukáše Mensatora) a další okolo, mě to strašně moc lákalo. Byla i varianta, že zůstanu v Hradci, musím říct, že jsem celou dobu počítal, že se domluvíme. Ani jsem nespěchal, aby už to bylo podepsané. Ale jakmile se mi ozvaly Vary, úplně mi to přeměnilo myšlenky a viděl jsem to tak, že to chci zkusit.“

Jak reagovali v Hradci, když jste jim řekl, že jdete do Energie?

„Když jsem jim to šel oznamovat, pan Kmoníček (generální manažer) z toho byl zklamaný, chtěl mě udržet. Ale jak říkám, byli jsme nějak domluvení v prosinci, pak se to bohužel vleklo a nebylo to tak stoprocentní, abych to tak cítil. Pak když se udělala Liga mistrů, jednání se zintenzivnilo, ale v tu chvíli už jsem měl ve hře Vary a pohrával si s myšlenkou, že mi stojí za to zkusit to. Dvanáct let hraju extraligu, zas tolik týmů jsem nevyměnil. Nejvíc mě tady lákal realizační tým.“

Proč?

„Nechci zase říkat, že jsem přišel jenom proto, že je tady trenér Patera. Zažil jsem ho už v Bolce. Hrál, byl skvělý hokejista, takže mi přišlo, že vidí detaily, které ostatní nevidí. Spolupráce s ním se mi líbila. Byl tam i Mensi. Celkově jsou tu super lidi, ať už oni, nebo třeba pan Kalous (sportovní manažer). Lákalo mě si pod nimi zahrát, když byla možnost.“

David Šťastný Narozen: 23. března 1993 (32 let) v Přerově Pozice: útočník Hráčská kariéra: Přerov (2011-16), Zlín (2014-18), Mladá Boleslav (2018-23), Mountfield HK (2023-25), Karlovy Vary (2025-?) Reprezentace: 16 zápasů/3 góly

Hrálo roli i to, že Energie zažila naposledy nejlepší sezonu za dlouhé roky?

„Samozřejmě, žádný hráč nechce hrát spodek. Líbil se mi i styl hokeje, jaký hrají, jaké tady mají hráče. Když do toho dáme realizační tým, řekl jsem si, že by mi to mohlo vyhovovat. Já se připravím na sto procent, snad budeme sbírat ovoce.“

Karlovým Varům odešel celý druhý útok, na papíře vše nasvědčuje tomu, že byste ho mohl hrát vy s Haraldsem Eglem a Nickem Jonesem. Bavili jste se už s trenéry o roli v týmu?

„Úplně přesně s kým budu hrát, mi neříkali. Ale když jsem viděl příchody a odchody, říkal jsem si, že první lajnu asi nechají. Klukům to šlo. Jonese jsem viděl v pár zápasech, docela se mi líbí, je šikovný střelec. Mohlo by to být zajímavé. Uvidíme, necháme to na trenérech. Budu hrát s kýmkoliv.“

Budou se od vás očekávat i body. V minulé sezoně jste měl šancí spoustu a podle analytických dat jste mě dát víc než jen pět gólů.

„Taky na mě vyskočilo, že ve většině dat jsem byl v popředí. Ale kanadské body nenaskakovaly. S tím jsem se potýkal poslední dva roky. Vím, že šance jsem měl, ale přišlo mi, že na kanadský bod se hrozně nadřu. Bohužel i to k tomu patří. Udělám maximum, aby to bylo lepší, jsem připravený pro to udělat všechno.“

Přemýšlel jste někdy nad tím, proč se vám nepovedlo nikdy navázat na sezonu 2020/21, kdy jste v Boleslavi posbíral 52 bodů?

„Samozřejmě. Skončila sezona, začala další. Na začátku sezony jsem v Boleslavi vedl bodování, pak ale přišlo blbé zranění. Od té doby to šlo trošku down. Já se ale nesnažím mít v hlavě, že musím teď udělat zase padesát bodů. Beru to tak, že chci udělat maximum, chci se bavit hokejem. Věřím, že když to tak bude, body musí přijít. Zákonitě to tak musí být. Když ne, chci udělat pro tým co nejvíc, abych mu pomohl.“

V extralize jste překonal v uplynulé sezoně 500 odehraných zápasů. Vnímá člověk, jak čas letí?

„Vnímá. Nedochází ti to, ale teď jsem se bavil s bráchou a říkám, ty jo, já tady budu nejstarší. A on mi říká, ty už nikdy nebudeš mladý hráč. (směje se) Občas to člověku nedojde, ale letí to rychle. Začneme letní přípravu, luskneš prstem a jsme na ledě.“

Být ve 32 letech nejstarší v týmu není úplně obvyklé.

„Posunulo se to hodně. Hokej se zrychlil, už to není jako za mě, kdy jsem hrál třeba vedle Lešouna (Petra Lešky) a dalších ve Zlíně. Nechci se jich dotknout, byli to geniální hokejisti. Hráli to hlavou, ale to už dneska moc nejde. Je tam rychlost a je to těžší. Bude se čím dál víc omlazovat.“

Pomoc mladším i návštěva filmového festivalu

Cítíte se v mladé kabině dobře?

„Je to úplně jiné, než když jsem byl mladý já. Naštěstí se ale v hlavě cítím docela mlád, takže s kluky vycházím super. Líbí se mi to. Je tu jiná energie než v Hradci, kde 90 procent týmu byli tatínci s dětmi. Tady je to zábavnější. Líbí se mi to, mladý kolektiv mám rád.“

Očekáváte, že budete muset v kabině hodně mluvit a být lídr vzhledem ke zkušenostem?

„Lídrovská pozice je v klubu důležitá. Tady jsou i další hráči se zkušenostmi, ale samozřejmě jim budu chtít pomoct. Mladí kluci si to možná nemyslí, ale furt je potřeba je mentorovat a pomáhat jim. Určitě budu jedině rád. Přišel jsem s tím, že budu pomáhat každému mladému, s čímkoliv bude potřebovat. Lídr musím být, tak to je.“

Poslouchají mladší hráči vaše rady?

„Jak kdy. Poslední dobou v Hradci i tady mi mladí přijdou super, že se fakt chtějí zlepšovat. Vidí, že v extralize mám odehrané nějaké zápasy, takže si radu vezmou k srdci. Snažím se ale pomoct, jen když vidím, že by něco mohlo být líp. Určitě naslouchají.“

V Hradci byl velkým talentem Adam Novotný, který nedávno zamířil do zámořské juniorky. On vás poslouchal?

„Ten byl fajn. Byl tam ještě Štěpán Černý, který s námi trénoval, a na nich člověk viděl, že vnímají, že jim chceš pomoct. Brali to tak. Je fajn cítit odezvu, že si váží, že jim jdeš něco říct.“

Zabydlel jste se už v Karlových Varech?

„Zabydlel jsem se, chvíli to trvalo, ale po měsíci už jsem se cítil osobně zabydlený. Líbí se mi tady, takže fajn.“

Byl jste se podívat na filmový festival?

„Byl jsem jeden den, podívat se, jak to vypadá. Byl by hřích ani to nevidět. Musím říct, že jsem byl překvapený. Myslel jsem, že to žije přes víkend, ale bylo to celý týden. Ještě bydlím kousek od centra, lidí byla fakt hromada.“