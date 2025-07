Kliment: Slavia? Dokud tužka nepotká papír... Kdy kvůli němu plakal Chorý

Nedělní trápení v ofenzivě pražské Slavie během úvodního kola Chance Ligy proti Hradci Králové (2:2) znovu rozjelo debatu o doplnění kádru obhájce titulu. Hodil by se útočník. Už delší dobu se mluví o tom, že by jím mohl být Jan Kliment. V minulé sezoně nasázel 18 ligových branek, jenže veškeré přestupové dění přibrzdilo vážné zranění. Útočník olomoucké Sigmy však doufá, že k transferu do Prahy přeci jen dojde, i přes to, že stále není stoprocentně fit. „Dokud tužka nepotká papír, jsou to všechno jen domněnky,“ komentoval sám Kliment v pořadu TIKI-TAKA na stanici Oneplay Sport.

Spojení Klimenta a Slavie se dlouho zdálo být skoro dojednané. Na jeho adresu se už několikrát vyjadřoval kouč „sešívaných“ Jindřich Trpišovský a také asistent trenéra Zdeněk Houštecký.

„To jméno v hlavě pořád mám a teď to řeší vedení klubu. Teď ale opravdu neumím předpovědět, jak to dopadne. Všechno se bude odvíjet i od jeho zdravotního stavu, i když já nechci, aby zranění ovlivnilo náš zájem. Víme, že na něj případně budeme muset počkat a umím si představit, že by to dopadlo,“ nechal se slyšet právě Trpišovský na předsezonní tiskové konferenci Pražanů.

I samotný forvard, který prožil životní sezonu, by se případnému přesunu nebránil. „Namluvilo se toho hodně. Říkám, že dokud tužka nepotká papír, jsou to všechno domněnky. Nebudu zastírat, že neprobíhají nějaká jednání. Slavia projevila zájem. Ve fotbale se všechno mění rychle, takže zatím jsem hráčem Sigmy a uvidíme, co se stane,“ řekl jednatřicetiletý forvard.

Chorý zranění obrečel

V pražském klubu by se potkal také s dalšími bývalými hroťáky z hanáckého klubu Mojmírem Chytilem a také Tomášem Chorým. Právě s bývalým spoluhráčem z Plzně Chorým jej pojí velmi blízký vztah.

„Jsme velcí kamarádi. Už od dob v Plzni, kdy jsme spolu hráli v předkolech Ligy mistrů. To nás podle mě hodně sblížilo a nějak nám to vydrželo,“ doplnil Kliment moderátora Petra Svěceného, který zároveň prozradil, že právě Chorému tekly slzy, když poprvé viděl zranění svého parťáka během jarního pohárového semifinále proti Baníku Ostrava.

Útočník, který byl na jaře i v kádru české reprezentace také prozradil, že právě Chorý byl jedním z lidí, se kterými své vážné zranění intenzivně prožíval. „Samozřejmě ještě vzhledem k tomu, že se spekulovalo o té Slavii, jsme náš vztah zintenzivnili a pak se stalo, co se stalo... Musím říct, že je to jeden z lidí mimo rodinu, který to se mnou prožíval hodně,“ uzavřel Kliment.