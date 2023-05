Třinecký šampion: Fanoušci nás milují. A my je! Extraliga pomohla

PŘÍMO Z TAMPERE | Když zjistil, že na něj čekají i čeští novináři, ochotně se zastavil. Výtečnou angličtinou potom lotyšský obránce Karlis Čukste, čerstvý šampion s Třincem, mluvil o prohraném semifinále s Kanadou (2:4), ale i o tom, co stojí za historickým tažením Lotyšů až do zápasů o medaile. „Dáváme do toho vášeň a srdce,“ hlásí zadák, jehož těší, že díky tomu, kolik hráčů z extraligy mají v týmu, fandí teď čeští fanoušci hojně právě Lotyšům…

Z toho zápasu jste cítili obrovskou energii. Na ledě, ale i v hledišti. V Nokia Areně byly tisíce lotyšských příznivců. Ti se bavili, tančili, mávali vlajkami. Velký rozdíl oproti českému zápasu s Amerikou ve čtvrtfinále. „My milujeme fanoušky. A oni milují nás,“ tvrdí třinecký bek.

Nakonec to byla těsná porážka, že?

„Jo jo. Udělali jsme všechno, co jsme mohli. Hráli jsme na sto procent, blokovali jsme střely. Proměňovali jsme šance, snažili jsme se nebýt moc vylučovaní. Ale takový je hokej. Jeden tým vyhraje, druhý prohraje. Bohužel jsme prohráli, ale zítra je zápas o bronz.“

Ukázali jste srdce, stejně jako během celého turnaje.

„Myslím si, že tohle je naše poznávací znamení. Vím, že po světě je hodně lidí, kteří nám až tolik nevěří. Ale pro nás je nejdůležitější, že nám věří fanoušci, rodiny. A my věříme sami sobě. Držíme při sobě. Doufejme, že zítra vyhrajeme.“

Kde jste semifinále s Kanadou podle vás ztratili?

„Těžko říct. Ani si nemyslím, že by tam byl jeden moment. Přišlo mi, že ve třetí části jsme se nedostali až k tolika gólovým šancím. Ale už je to minulost. Musíme se soustředit na nedělní zápas.“

Co tenhle úspěch na šampionátu znamená pro lotyšský hokej?

„Je to obrovské. Když se podíváte celkově na život a problémy, kterou jsou ve světě, není to jednoduchá doba. Ne všichni jsou šťastní. Je to pro národ těžký. Ale my se snažíme nejlíp, jak můžeme, abychom reprezentovali naši zemi. Přesně tak, jak by si to přáli fanoušci. Abychom ukázali, jací jsme jako Lotyši. Dáváme do toho srdce, blokujeme každou střelu. Myslím si, že tohle nás přesně vystihuje.“

Takže s motivací na zápas o bronz mít nebude.

„To tedy v žádném případě nebude problém. Chceme medaili urvat! Přijeli jsme do Tampere, abychom vyhráli dva zápasy. Teď už zbývá jeden. Ale uděláme pro to maximum.“

Město bylo od rána plné vašich fanoušků…

„Ano, my prostě milujeme hokej. My milujeme fanoušky, oni zase nás. Takže je tam hezký vztah.“ (smích)

Hodně vám přejí i čeští fanoušci, protože osm hráčů působí právě v české extralize. Včetně vás.

„Je to super. To nás těší. Česká extraliga nás taky hodně připravila. Není jednoduché tam hrát, je to tvrdý hokej. Hodně defenzivní. Myslím si, že tohle nám trochu pomáhá i tady.“

Je pro týmovou chemii dobré, že v Česku hraje hlavně hodně obránců?

„Takhle bych to úplně neviděl, protože se spolu výborně známe už od mládí. Myslím si, že sehranost nebyla nikdy problém. Se spoustou hráčů jsme byli na společném přípravném kempu.“

Jste překvapený, že české mužstvo vypadlo ve čtvrtfinále?

„To je hokej. Nikdy nevíte. Jeden vyhraje, druhý prohraje. Bylo by fajn vás tady vidět, ale tak to prostě je.“

Měl jste tady možnost si popovídat s Vladimírem Országhem, jenž v Třinci působí jako asistent? A tady na šampionátu spolukomentuje pro televizi.

„Ne, ještě ne. Ale uvidíme, třeba se potkáme.“

Jaké bylo setkání s fanoušky po vítězném čtvrtfinále proti Švédům v Rize?

„Neuvěřitelné. Víte, tohle je speciální. Jsou hlasití, což nám taky dodává zvláštní energii. I pro ně chceme vyhrávat.“

Jaké jsou přesně hodnoty, které reprezentujete za celé Lotyšsko?

„Dáváme do toho všechno. Ukazujeme emoce. Jsme vášniví, hrajeme srdcem. Všechno prožíváme. My tady jako hráči reprezentujeme všechny lidi v Lotyšsku. Myslím si, že hrajeme tak, jak by hráli oni, kdyby byli na ledě.“

Můžete srovnat emoce, které jste prožíval, když jste získal titul s Třincem s tím, jaký úspěch zažíváte tady?

„Abyste něco vyhráli, musíte být organizovaní, disciplinovaní. A nesmí existovat jediné střídání, které byste vypustili. To jsou věci, které jsem zažil i v Třinci. Každý, kdo něco vyhrál, tohle všechno musí dělat.“

Není škoda, že se zbytek turnaje nehraje v Rize?

„Tohle neovlivním. A já řeším jenom to, co můžu ovlivnit.“