SESTŘIH: USA - Německo 3:4p. Senzace! Outsider je poprvé ve finále

Hokejisté Německa překvapivě postupují po vítězství 4:3 v prodloužení nad Amerikou do premiérového finále mistrovství světa. Úvod zápasu je přitom nezastihl vůbec v dobrém rozpoložení, ve čtvrté minutě prohrávali už o dvě branky. Ještě do konce první třetiny sice vyrovnali, od poloviny zápasu ale opět prohrávali. Těsně před koncem pak poslal Marcel Noebels zápas do prodloužení, v něm pak finálový gól vstřelil Frederik Tiffels.