Lotyšský bronz: státní svátek a beci z Litvínova. Hynek na MS hledal další

V neděli večer narychlo zasedl lotyšský parlament. Několik poslanců přišlo v národním hokejovém dresu. Ne náhodou. Narychlo odhlasovali pondělní státní svátek, aby mohli lidé v Rize vítat své bronzové hrdiny. Zavřené zůstaly školy i úřady. „Historický úspěch lotyšského hokeje. Moc jim to přeju,“ říká Pavel Hynek, generální ředitel Litvínova, který dodal Lotyšům kostru defenzivní řady.

Hned osm hráčů lotyšskému národnímu týmu poslala česká extraliga. Největší zastoupení měl Litvínov. Doručil hned trojici obránců: Ralfse Freibergse, Kristapse Zileho a Janise Jakse. Aby toho nebylo málo, další dva beci dres Vervy oblékli v minulosti: Uvis Janis Balinskis a Oskars Cibulskis.

„Mám s lotyšskými hráči dlouhodobě výbornou zkušenost. Rukama mi jich prošlo spoustu,“ přiznává pro Sport Pavel Hynek, který většinu těchto hráčů do Česka přivedl.

Jejich výkony bedlivě sledoval. „Jak šel turnaj, šly nahoru i výkony Lotyšů. Na začátku byli zadržení, hodně pasivní. Pak se ale zvedli. Bylo znát, že se semkli a hráli srdcem. Díky tomu to nakonec urvali. V Rize jsem na několik zápasů byl, Lotyše jsem ale sledoval celý turnaj. Je to historický úspěch lotyšského hokeje. V zemi žije dva miliony lidí, základna je tam opravdu malá. Hokej tam není levný sport. Moc jim úspěch přeju,“ říká generální ředitel Litvínova.

Kompletní trojice z jeho klubu byla pilířem lotyšské obrany. Freibergs byl nejlepším hráčem v plus/minus, Jaks se stal se sedmi body jasně nejproduktivnějším bekem týmu. „Freibi má v kabině národního týmu jako zkušený hráč velké slovo. Odehrál dobrý turnaj. Janis (Jaks) se trochu pomaleji rozjížděl, na přesilovkách dost předržoval puky. Jeho výkon ale gradoval, hrál s obrovskou chutí a nakonec byl rozdílový bek. Kristaps (Zile) si odehrál svůj standard. Výborný charakter, poctivý hráč, který nic nevypustí,“ hlásí Hynek.

K tomu měl Litvínov i dvojí zastoupení ve slovenském výběru v podobě Andreje Kudrny a Matúše Sukeľa.

Až se nabízí, jak je možné, že Verva skončila v poslední extraligové sezoně jedenáctá, když má polovinu obrany z bronzového týmu MS. „Zákeřná otázka!“ směje se Hynek. „Obrana je úkol celého týmu. Začíná to od útočníků. Já měl u nás opravdu výhrady k obranné hře primárně u forvardů.“

Mimochodem, byl to právě Hynek, kdo do Česka v létě roku 2020 přivedl Balinskise. Za Litvínov odehrál dvě sezony, tu poslední pak strávil v Liberci. Teď má v kapse NHL kontrakt s Floridou.

„Uvise znám roky. Už když jsem trénoval Soči v KHL, tak jsem ho vedení doporučoval. To byl ještě hodně mladý. Nakonec to nedopadlo. Když jsem přišel do Litvínova, vzpomněl jsem si na něj. Měl jsem ho nakoukaného. Nějaký čas se aklimatizoval, pomohl mu až příchod Cibulskise. Neskutečně vyrostl. Stal se z něj dominantní bek.“

Lotyši jsou v české extralize populární. Neplatí se za ně tabulkové odstupné, často tu dostávají důležité role. Taky Hynek přiznává, že na šampionát jel skautovat nové potenciální objekty zájmu. „Obecně jsou Lotyši skromní, pracovití a bezproblémoví kluci. Lhal bych, kdybych řekl, že jsem v Rize nekoukal i po dalších. Třeba Rodriga Abolse jsem moc chtěl někdy před třemi lety, když se vracel z farmy v Americe. Šel ale do Švédska, kde každý rok bere čtyřicet bodů. Teď je pro extraligu penězi nedosažitelný,“ prozrazuje.

Platný kontrakt z bronzové trojice má v Litvínově jen Zile. Zůstanou i Freibergs a Jaks, který si na MS výkony řekl o velkou pozornost? „Nechci to zatím komentovat,“ omlouvá se Hynek. Podle informací Sportu by však měl Jaks žlutočerný dres oblékat i nadále.

