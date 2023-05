Lotyšský hrdina v bronzové euforii: Díky, Česko! Jsem u vás asi Rock Star

Osm hráčů z extraligy je na soupisce Lotyšů. Ti prožívají celonárodní veselici. Historický bronz se bude ještě dlouho slavit.

„To si pište. Užijeme si to! Tohle se prostě musí oslavit. Vážíme si toho, co jsme dokázali. Další zápas je daleko. Teď si to vychutnáme,“ hlásil obránce Karlis Čukste, nedávný šampion s Třincem.

A teď přidal další placku. Bronzovou, ale možná ještě cennější. Z mistrovství světa.

„Každý český tým by měl podepsat nějakého lotyšského hráče. Protože jsou nejlepší!“ halekal Ralfs Freibergs, jenž chvíli mluvil česky, potom zase anglicky.

„Musím poděkovat všem do Česka. Cítil jsem velkou podporu. Četl jsem komentáře, lidi nás podporovali,“ říkal bek, jenž v tu chvíli byl se svými parťáky a všemi Lotyši nejšťastnějšími lidmi na světě.

Tenhle moment si budou ještě dlouho užívat.

Zápis do lotyšských dějin! Bronzový gól Rubinse. Podívejte se Video se připravuje ...

V emocích mluvil o tom, jak děkuje celé extralize, která dodala osm hráčů. Hlavně obránců. „Dali nám práci, navíc má liga opravdu dobrou úroveň. Takže díky!“

Freibergs je v Česku hvězdou i díky upřímnému rozhovoru po utkání se Švýcary, které je poslalo do čtvrtfinále. Rozvernou češtinou použil i jeden velmi pikantní výraz, když popisoval kanadskou hru. „Jasně že vím, co jsem řekl,“ chechtal se v chodbičce, v níž procházeli další rozjásaní spoluhráči.

Litvínovský bek stál v zamotané vlajce, na krku medaili. Poté, co ČT odvysílala živý rozhovor, okamžitě mu sociálně sítě zavalily tisíce lajků.

„Snad jich bylo šest tisíc. Mám pocit, že mi napsal každý Čech. Jsem u vás asi Rock Star!“ smál se bodrý obránce, jenž ještě jednou poděkoval za podporu.

Předtím ještě chvíli popisoval, jak je šťastný, jak se těší na celonárodní veselici. A jak věnoval do muzea podepsanou hokejkou od všech hráčů. Aby s kamarády z reprezentace získali vstupenky na slavný hudební festival, jenž se koná jednou za čtyři roky. A lístky jsou nedostatkové zboží.

Ale Lotyšsko má teď jiný hit. Bronzové hokejisty!

Když padla otázka na to, jakou prožívá euforii, pousmál se: „Teď už vyprchává, protože tady s vámi mluvím. Musím jít za spoluhráči do kabiny.“

Zamával a odešel.

Čeká ho dlouhá noc. Lotyšsko je v euforii.