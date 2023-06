Országh o Česku i Slovensku na MS: Zahraniční kouč? Hráčům je to jedno

Začněme u toho, co je vám nejbližší. Slováci neproklouzli do čtvrtfinále. Měli na víc?

„Těžko říct. Na mistrovství světa jsme jeli s určitými obavami, pokud šlo o brankáře a obranu. Útok na papíře vypadal relativně v pořádku. A stal se pravý opak. Brankáři byli našimi nejlepšími hráči, velmi slušně fungovala i obrana. Ale co nás sráželo, že jsme dávali strašně málo gólů. Cíl byl postoupit do čtvrtfinále, což se nestalo. Takže nemůžeme být spokojeni. Na druhou stranu tam znovu byli mladí hráči, kteří hráli na šampionátu poprvé, možná si pootevřeli dvířka do lepší ligy, zapsali se do paměti, že je třeba s nimi i do budoucna počítat.“

Co říkáte na český tým?

„Češi asi měli větší očekávání. Samozřejmě, jsou tam i objektivní příčiny. Chytil, Sedlák, to byly velké ztráty. Vypadnou vám dva elitní centři, ještě k tomu na začátku turnaje. Na druhou stranu se od týmu čekalo víc, než čeho dosáhl.“

Do semifinále nepostoupil ani jeden tým hrající Euro Hockey Tour. Až na Švýcary jim nepřijeli téměř žádní hráči z NHL, místo nich vyskočili Lotyši a Němci. Byla to náhoda?