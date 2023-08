Jak se rodily ceny lístků na MS 2024: inspirace basketem i Ztraceným

Česká hokejová reprezentace vstoupí do domácího mistrovství světa duelem s Finskem. Stane se tak v pátek 10. května příštího roku v O2 areně. V úterý byl představen kompletní rozpis MS včetně denních balíčků vstupenek a jejich cen. Na Česko budete moct vyrazit za částku od dvou do necelých pěti tisíc. „Dívali jsme se na data všech velkých akcí, které v Česku v poslední době byly. Třeba tři vyprodané koncerty Marka Ztraceného nebo domácí mistrovství Evropy v basketbalu,“ popisuje šéf pražské části akce Petr Bříza.

Jízdní řád mistrovství světa 2024 je oficiálně na světě. České hokejisty čekají nejtěžší soupeři v základní skupině na startu šampionátu a poté na jeho konci. Domácí turnaj vykopnou duelem s Finy, o soupeři pro čtvrtfinále pak rozhodne utkání s Kanadou.

Pořadatelé rozdělili vstupenky do šesti skupin podle atraktivity zápasů i hracích dní. Lístky budou k mání ve třech cenových kategoriích dle umístění sedadla v aréně. „Důkladně jsme rozebrali ceny vstupenek z hokejových šampionátů za posledních deset let. Dívali jsme se na data ze všech velkých akcí, které v Česku v poslední době byly. Zabývali jsme se například třemi vyprodanými koncerty Marka Ztraceného nebo domácím mistrovstvím Evropy v basketbalu. Sledovali jsme obsazenost O2 areny během mnoha koncertů,“ nastiňuje základní filozofii ticketingové strategie prezident pražského organizačního výboru Petr Bříza.

Cenové rozpětí nejlevnějších denních balíčků na utkání českého týmu proti Norsku nebo Rakousku se pohybuje v rozpětí od 2 080 korun za třetí cenovou kategorii do 3 480 korun za první kategorii. Za nejatraktivnější denní balíček, kde tým nového kouče Radima Rulíka vyzve Kanadu, Finy a Švýcary fanoušci zaplatí mezi 2 980 a 4 880 korunami.

Balíček na zahraniční celky v den, kdy nebude hrát česká repre, bude začínat na 1 180 korunách. Veřejný prodej bude zahájen 10. října v deset hodin. Na všechny zápasy základní části a obě ostravská čtvrtfinále si fanoušci mohou zakoupit vstupenky u společnosti Ticketportal, na utkání play off v hlavním městě u společnosti Ticketmaster. „Každý, kdo pořádá akci v pražské aréně, má povinnost prodávat vstupenky u dvou smluvních ticket operátorů,“ popisuje Bříza.

Článek pokračuje pod infografikou

Celý proces plánování započal bezprostředně po konci letošního šampionátu v Tampere a Rize. „Začal jsem někdy v létě roku 2022. Více než rok počítání a analýz. Mým nejlepším kamarádem se stal Excel a tabulky. V číslech se hrabu stále,“ usmívá se vedoucí oddělení ticketingu Martin Gremlica.

Odstrašujícím případem jsou dřívější šampionáty ve Švédsku. Ceny lístků tam napálili, zápasy sledovaly poloprázdné haly. Ani ve Finsku nebyl kromě utkání domácích Lvů o další duely velký zájem. „Ceny nejdou úplně srovnávat. Finanční hranice ve Finsku je úplně jiná než u nás. Větší polovinu tady tvoří opravdu čeští fanoušci. Ve srovnání s posledními šampionáty jsou naše ceny nejnižší,“ přidává Gremlica.

Oproti poslednímu domácímu MS, které Praha s Ostravou hostily v roce 2015, se ceny balíčků zvedly o několik stovek korun. Ceny na vyvrcholení turnaje však zůstaly velmi podobné. Denní balíčky na čtvrtfinále budou stát čtyři až sedm tisíc.

„Pro českého fanouška je to skvělá zpráva, například vstupenky na čtvrtfinále se zvedly o pár set korun. Semifinále jsme se i přes nárůst nákladů rozhodli ponechat za stejnou cenu jako v roce 2015 a za zápasy o zlato a bronz zaplatí fanoušci dokonce méně než na posledním českém mistrovství,“ hlásí Bříza.

A pokračuje. „Snažili jsme se najít nějaký klíč, abychom nemuseli plošně zdražovat. Bojujeme s tím jako každý organizátor, abychom skončili dobrým výsledkem. Máme těsně před uzavřením klíčové smluvní vztahy. Zdražilo všechno. Například cena za jednoho sekuriťáka se zvedla až trojnásobně. Pořád ale věříme, že se dostaneme k dobrým číslům.“

Organizátoři se budou snažit předejít situaci před osmi lety, kdy servery prodejních portálů nevydržely velký nápor a spadly. „Máme dva prodejce, už tohle rozmělní nápor. Pomůže určitě i soutěž o lístky. Máme závazky od obou operátorů, kteří přislíbili, že se tahle situace opakovat nebude. Snad se vyhneme útokům hackerů, ale máme mechanismy i na tyto případy,“ přidává Gremlica.

Do finále jdou nyní jednání ohledně pojistek celé akce. Například pro případ, kdy by se z nějakého důvodu nemohl šampionát uskutečnit. To však není jednoduché. „Jakákoli forma pandemie, například covidu, je nepojistitelná. Totéž platí pro válečný konflikt na Ukrajině v případě, že by se rozšířil. Je tam hodně výluk,“ upřesňuje Bříza.