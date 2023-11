Reprezentační výzvědy! Rulíkův štáb na šlágru Tygrů se Spartou. Zářil Flynn

Sedli si pěkně k sobě. Radim Rulík, Petr Nedvěd, Ondřej Pavelec a Jiří Kalous. Téměř kompletní reprezentační letka vyrazila na šlágr do Liberce. Takový Oscar Flynn musel být za návštěvu rád, protože se náramně předvedl, zapsal 2+1. Dostane se na něj při nominaci na prosincové Švýcarské hry? „Jsem rád, že se mi zápas povedl, bohužel je to bez vítězného konce. Jen co jsem se vrátil do sestavy, dvakrát jsme prohráli,“ pousmál se hořce útočník Bílých Tygrů.

Flynn zařídil první, třetí i čtvrtý gól Liberce. V ofenzivě si vedl bezvadně, vysloužil by si nejméně známku 9. Jeho dravost a tah na branku, schopnost obejít jeden na jednoho či smrtící švih při finální střele, to všechno vzdalovalo Spartu od úspěchu. Ale nakonec jej urvala. „S klukama v lajně mi to sedlo, hráli jsme dobře, ale výsledek mě hodně mrzí. Je to velká škoda. Začátek byl výborný, vletěli jsme na ně, oni skoro ani nebyli u nás v pásmu,“ štvalo Flynna, že z toho nic nekáplo.

V pátek se vrátil do sestavy. Konečně. Po měsíci léčby zraněné nohy. Proti Motoru to ještě nebylo ono, Flynn teprve rozehříval dlouho odstavené nohy. Dva dny poté už to byl on. S tradiční energií a těžko lapající dovedností držel tygří šance v bodové hladině. A s obvyklou porcí minut.

Na první gól nahrál Ivanovi faulovaný a vleže. Později v prvním dějství srovnával na 2:2 zápěstím do horního růžku. O čtvrtý liberecký gól se postaral podobně nechytatelným švihem. V tu chvíli Tygři završili otočku z 2:3 na 4:3 a vypadalo to, že hřích s Budějovicemi (2:5) napraví těžkým a vždy sladce chutnajícím skalpem Sparty.

Zvlášť když domácí perfektně zvládli oslabení, v němž byli nebezpečnější než přesilovkové komando Pražanů. A navrch svou aktivitou si ve 37. minutě vybojovali dvouminutovou převahu. Jenže právě tady Severočeši ztropili fatální omyly. Po katastrofální rozehrávce doslova věnovali sparťanům srovnávací dárek, jenž nesl podpis Radka Mužíka. „Tím jsme je dostali na koně, z naší strany tam došlo k nedorozumění a jim spadl do klína gól zadarmo,“ popsal Flynn.

S domácími poztrácené vedení zamávalo a nic na tom nezměnil ani přestávkový pobyt v kabině. Hosté vycítili šancí říznout do liberecké tepny, což si vzal za své Michal Řepík při výpadu do útočné třetiny. Ten zakončil ukázkovou šlehou pod horní tyčku.

Flynnovi a nejen jemu tak zůstaly prázdné ruce. „Ve třetí třetině už jsme neměli tolik ze hry, Sparta si to víceméně pohlídala. Dostat dvakrát po sobě pět gólů není ideální. Zvlášť doma by se to stávat nemělo. Ale byl to dobrý zápas, jen jsme udělali víc chyb. Nemá cenu se v tom dlouho babrat,“ pravil před následnou úterní partií s Vítkovicemi.

Pokud se na něj při blížící se nominaci na Švýcarské hry usměje štěstí, nebude proti. „To určitě ne. Byl bych vděčný. Ale úplně s tím nepočítám. Vypadl jsem ze zápasového rytmu, kluci mají najetou herní praxi. Já už skoro zapomněl svoje rituály,“ vtipkoval Flynn. „Pár jich mám, jdou popořadě, až jsem si musel říkat, jak vlastně…“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:09. Ivan, 17:25. Flynn, 28:57. Filippi, 32:52. Flynn Hosté: 13:33. Kestner, 13:44. Kempný, 17:59. Mikliš, 37:41. Mužík, 47:13. Řepík Sestavy Domácí: D. Král (Pařík) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Budík, J. Dvořák, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Pekař, Klíma – Vlach (A), Šír, Pérez. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Moravčík, Mozík, Kempný, Mikliš, Němeček, Irving, Krejčík – Chlapík, Sobotka (A), Řepík (C) – Konečný, Horák, P. Kousal (A) – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, O. Najman, M. Vitouch. Rozhodčí Sýkora, Jaroš – Frodl, Kajínek Stadion Home Credit Arena, Liberec