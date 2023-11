Drama pro Spartu! V derby vládly Pardubice, Kladno padlo na dno

Plzeň ve Vítkovicích zvrátila ztrátu v prodloužení

Hokejisté Plzně vyhráli ve 22. kole extraligy na ledě Vítkovic 3:2 v prodloužení a bodovali potřetí za sebou, z toho podruhé se radovali. Domácí si sice v úvodních dvou třetinách vypracovali dvoubrankový náskok, ale hosté díky dvěma gólům ve třetí části srovnali a v 61. minutě jim v prodloužení zajistil bod navíc bek Petr Zámorský. Trápící se Ostravané prohráli doma již čtvrtý zápas v řadě a za posledních devět utkání získali jen pět bodů.

Po opatrném úvodu nabídl Percy v sedmé minutě vyloučením šanci hostům a ti se radovali. Gól Lva ale neplatil kvůli postavení Hrabíka v brankovišti a Zámorský z prostoru mezi kruhy napálil jen brankovou konstrukci. V 10. minutě udeřilo na druhé straně, když Mikušovo nahození dokázal pohotově dorazit Barinka.

Domácí poté převzali iniciativu a v 15. minutě jen skvělý zákrok gólmana Pavláta proti Fridrichově zakončení elegantního průniku uchránil Indiány od další pohromy. V závěru třetiny se zaskvěl i jeho protějšek Machovský, který vleže zlikvidoval zakončení na brankovišti nekrytého Indráka.

Na začátku prostřední části Ostravanům nabídl pětiminutovou početní výhodu faulem Hrabík, jenže domácí tuto příležitost promarnili. Naopak ve vlastním oslabení ve 28. minutě mohl z přečíslení dvou na jednoho udeřit Söderlund, přihrávku Lva však nezpracoval dobře.

V polovině utkání opět zradila hosty disciplinovanost. Při trestu Holešinského musel Pavlát zastavit dobrou střelu Lakatoše. Indiáni následně začali soupeře přehrávat, ale po chybě při střídání znovu pykali vyloučením. Gól Kaluse sice sudí po plzeňské trenérské výzvě odvolali kvůli předchozí hře vysokou holí, ve 38. minutě se už však domácí díky úspěšné Fridrichově dorážce Auvituovy střely radovali z navýšení vedení - 2:0.

Hosté ve třetím dějství ve snaze o korekci výsledku otevřeli hru a domácí hrozili z brejků. Po jednom z nich ve 42. minutě Raskob neprostřelil z mezikruží Pavláta. O tři minuty později zdramatizoval duel přesnou tečí Piskáčkova nahození Mertl. Za chvíli se po individuální akcí neprosadil nebezpečným pokusem Schleiss.

Plzeňský nápor zastavovali domácí jen za cenu nedovolených zákroků, hosté ale v 52. minutě nezužitkovali ani 54 sekund trvající dvojnásobnou přesilovku. Paradoxně Indiáni vyrovnali na 2:2 až v 57. minutě ve vlastním oslabení, kdy po ideální nabídce Söderlunda skóroval Lev. V pokračující přesilovce nedokázal odpovědět na brankovišti důrazný Kotala a utkání dospělo do prodloužení.

Nastavení ukončil hned po 20 sekundách Zámorský, jenž přečíslení zakončil přesnou ranou švihem pod horní tyčku a dokonal obrat Indiánů.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:11. Barinka, 37:53. Fridrich Hosté: 44:48. Mertl, 56:11. Lev, 60:20. Zámorský Sestavy Domácí: Machovský (Klimeš) – Percy, Grman, Mikuš (A), Raskob, Auvitu, R. Jeřábek, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Lakatoš (C) – Fridrich, Barinka, Zdráhal – Kalus, Dej (A), Kotala – Peterek, Přibyl, Krejsa. Hosté: Pavlát (Hlavaj) – Malák, Zámorský, Laakso, Jiříček, Kvasnička, Dujsík, Piskáček (A) – Schleiss (C), Mertl, Holešinský – Söderlund, Indrák, Lev (A) – Pour, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Šiler. Rozhodčí R. Mrkva, P. Obadal – M. Hlavatý, V. Rožánek Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 509 diváků

Rytíři dvakrát ztratili vedení a jsou na chvostu

Hokejisté Kladna prohráli ve 22. kole extraligy doma s Mladou Boleslaví 2:3 po samostatných nájezdech a po sedmé porážce za sebou klesli na poslední místo tabulky právě za Bruslařský klub. Rytíři sice dvakrát vedli, ale nakonec dosáhli jen na první bod po šesti utkáních. V rozstřelu rozhodl slovenský útočník Róbert Lantoši. Bruslařský klub bodoval ve třetím z posledních čtyř duelů a podruhé z toho vyhrál.

Duelu předcházel ceremoniál, během něhož vstoupil bývalý obránce Tomáš Kaberle jako 40. člen do Síně slávy kladenského hokeje. Kladno se muselo obejít bez útočníka Devena Sideroffa, na střídačku se ale po nemoci vrátil asistent trenéra Pavel Skrbek. V mladoboleslavském dresu debutoval obránce Filip Pavlík, který přišel v sobotu výměnou za Martina Pláňka z Hradce Králové a zahrál si tak proti Rytířům stejně jako v pátek ještě doma za Mountfield.

V úvodu byli aktivnější hosté. Brízgalu prověřil Fořt, další nebezpečné pokusy vyslali také Pyrochta či Skalický. Rytíři ale v polovině třetiny po 11 sekundách využili přesilovou hru při Aaltonenově vyloučení a otevřeli skóre. Ticháčkovu střelu tečoval úspěšně před Růžičkou kapitán Smoleňák a ukončil osmizápasové čekání na gól.

Rytíři se potom ubránili při Pytlíkově vyloučení, během kterého Brízgala kryl Šmerhův pokus. Odolali i na přelomu první a druhé části, kdy pykal Klepiš - největší šanci měl po pauze Järvinen, jenž zblízka neuspěl po Lantošiho přihrávce.

Další šanci Bruslařského klubu měl ve 26. minutě Suchý. V čase 27:29 při Smoleňákově trestu už hosté vyrovnali. Aaltonen našel před brankou Järvinena, který tentokrát před Brízgalou uspěl. Za 106 sekund opět vedli Rytíři. Pytlík obral za brankou o puk Štibingra, nabil bekhendem na levý kruh Frolíkovi, který zamířil přesně k protější tyči. V 16. utkání po návratu do Kladna se tak dočkal premiérové branky.

Kladno se potom ubránilo při Osburnově pobytu na trestné lavici. Možnost zvýšit měli Rytíři 55 sekund před koncem druhé části. Kusého v úniku podrazil Lantoši, ale nařízené trestné střílení sám faulovaný hráč neproměnil a Růžička mu puk vypíchnul hokejkou.

Na začátku třetí třetiny se po Osburnově přihrávce dostal před Brízgalu Dvořáček, ale bekhendovým blafákem jej nepřekonal. Na druhé straně po průniku přestřelil Jarůšek. Ve 46. minutě hosté opět smazali ztrátu: Dvořáček sice zblízka opět bekhendem na kladenského gólmana nevyzrál, ale přihrál ještě zpět na pravý kruh Osburnovi, jehož střelu ještě tečoval Stránský.

Vzápětí šel pykat za vyhození puku do hlediště domácí Slováček a velkou možnost otočit stav měl v početní výhodě Aaltonen. V 52. minutě zase mohl vrátit Kladnu vedení Tralmaks. Hosté měli převahu a dvakrát ohrozil Brízgalu Gewiese, v druhém případě to bylo po Jarůškově chybné rozehrávce. Kladenský gólman si poradil i s Aaltonenovou ránou. Kladno se sice radovalo 35 sekund před koncem základní hrací doby po Tralmaksově teči Slováčkovy střely, ale sudí Hribik přerušil hru kvůli Klepišově údajnému postavení v brankovišti.

V nastavení mohli rozhodnout opět Tralmaks a Procházka. Plno práce měl i Brízgala, jehož nepřekonal ani Pyrochta. Nájezdy pak neodvrátil ani domácí Melka. V rozstřelu se prosadil jako jediný exekutor ve třetí sérii Lantoši.

Ohlasy trenérů

Pavel Skrbek (Kladno): „Podali jsme bojovný a zodpovědný výkon, ale chyběla nám trošinku energie. Soupeř nás přebruslil a vytvořil si více šancí než my. Když jsme měli možnost dát gól a odskočit soupeři - jako třeba při trestném střílení - tak se nám to nepovedlo. Zápas dospěl do prodloužení, v kterém jsme měli šancí dost. Ale nedali jsme branku a došlo to až do nájezdů, v kterých rozhodl jeden gól.“

Václav Pletka (Mladá Boleslav): „Myslím, že jsme do zápasu vstoupili dobře. Ale udělali jsme faul v útočném pásmu a dostali jsme z toho hned gól. V první třetině jsme byli lepší a vytvořili jsme si šance, pak se hra vyrovnala. Když jsme srovnali na 2:2, tak jsme měli nějaké příležitosti. Mělo je i Kladno, nás v prodloužení při velkých šancích podržel Růža (brankář Jan Růžička). Na nájezdy jsme po minulé prohře změnili gólmana (Filipa Novotného) a vyšlo to. Jsme rádi za dva body a už se soustředíme na úterní zápas (s Pardubicemi).“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:01. Smoleňák, 29:15. Frolík Hosté: 27:29. Järvinen, 45:22. Stránský, . Lantoši Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – M. Procházka, Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Kusý – Jarůšek, Melka, Frolík – Strnad (A), Babka, Smoleňák (C) – Bláha. Hosté: J. Růžička (s.n. F. Novotný) – Pyrochta (A), Gewiese, Jánošík (C), Osburn, Čech, Pavlík, Štibingr – Skalický, Fořt, Lantoši – Malát, Järvinen, Aaltonen (A) – Závora, Suchý, Šmerha – Dvořáček, O. Roman, Stránský. Rozhodčí Hribik, Květoň – Ondráček, Thuma Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2915 diváků

Divokou přestřelku v Liberci ovládla Sparta

Hokejisté Sparty zvítězili ve 22. kole extraligy na ledě Liberce 5:4. Pražané tak navázali na páteční výhru z Vítkovic, vyhráli pátý z posledních šesti duelů a z druhého místa dál stíhají vedoucí Pardubice. Bílí Tygři naopak nedokázali odčinit páteční porážku s Českými Budějovicemi a na domácím ledě neuspěli podruhé za sebou. V tabulce pak Severočeši zůstávají pátí. Na góly bohaté utkání, v němž se oba týmy několikrát vystřídaly ve vedení, rozhodl ve třetí části hostující kapitán Michal Řepík.

Liberec vstoupil do utkání o poznání aktivněji a Kořenář ve sparťanské brance musel být hned od úvodní minuty pozorný. V páté minutě dokázali Severočeši přetavit počáteční tlak ve vedoucí gól. Z rychlého protiútoku otevřel po Flynnově přihrávce skóre Ivan. Na druhé straně se o vyrovnání pokoušel Chlapík, Král byl ale proti.

První přesilovku zápasu si ve 14. minutě zahráli Pražané a po dobré souhře vyrovnal střelou bez přípravy Kestner. Pro Bílé Tygry bylo ještě hůř o 11 sekund později - Krále propálil od modré čáry Kempný a otočil skóre. Poté si však v početní výhodě zahrál také Liberec a o vyrovnání se výstavní ranou z mezikruží postaral Flynn. Radost domácích z vyrovnání však trvala pouhých 34 sekund, neboť po vhazování Spartě vrátil vedení přízemní ranou k tyči Mikliš.

Ve druhé třetině mohl vedení Pražanů zvýšit Kestner, v samostatném úniku ale přestřelil Královu branku. Udeřilo tak na opačné straně. Po pěkné kombinaci s Melanconem a Najmanem vyrovnal v přesilové hře nejproduktivnější hráč soutěže Filippi. Domácí vyrovnávací gól nabudil a dostávali soupeře pod velký tlak. Ten korunoval svou druhou brankou v utkání Flynn a otočil duel zase zpět na stranu Liberce.

Severočeši navíc dostali možnost jít do trháku v početní výhodě. Místo toho ale přišla studená sprcha a hosté dokázali znovu srovnat. Hrubou chybu v domácí rozehrávce potrestal Mužík, který se ve sparťanském dresu trefil poprvé od svého návratu ze Švédska - 4:4.

Ve třetím dějství nebezpečně pálil Řepík, Král ale skvěle zasáhnul. Následně hráli Liberečtí přesilovku, hosté se však bez větších problémů ubránili. Krátce po ubráněném oslabení navíc po rychlém výpadu propálil Krále střelou pod horní tyčku Řepík a Sparta opět vedla. Šestý gól hostů mohl přidat z úniku Kestner, Král se ale blýsknul povedeným zákrokem.

S přibývajícím časem se domácí museli stále více tlačit dopředu, naráželi ale na dobře zformovanou obranu Pražanů. I přesto měl velkou šanci Budík, Kořenář ale vytáhl parádní zákrok. V závěru třetího dějství ještě sáhl domácí kouč Pešán ke hře bez brankáře, hosté už se ale ubránili.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:09. Ivan, 17:25. Flynn, 28:57. Filippi, 32:52. Flynn Hosté: 13:33. Kestner, 13:44. Kempný, 17:59. Mikliš, 37:41. Mužík, 47:13. Řepík Sestavy Domácí: D. Král (Pařík) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Budík, J. Dvořák, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Pekař, Klíma – Vlach (A), Šír, Pérez. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Moravčík, Mozík, Kempný, Mikliš, Němeček, Irving, Krejčík – Chlapík, Sobotka (A), Řepík (C) – Konečný, Horák, P. Kousal (A) – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, O. Najman, M. Vitouch. Rozhodčí Sýkora, Jaroš – Frodl, Kajínek Stadion Home Credit Arena, Liberec

Oceláři bodovali ve čtrnáctém utkání v řadě

Třinečtí hokejisté zdolali ve 22. kole extraligy na svém ledě Karlovy Vary 3:1 a bodovali ve čtrnáctém utkání za sebou. Obhájce titulu prohrával od 14. minuty gólem Ondřeje Procházky. V úvodu druhé třetiny otočili skóre během 53 sekund Miloš Roman a Andrej Nestrašil, který pak zpečetil výhru při risku hostů bez brankáře. Tým Energie prohrál na ledě obhájce titulu i druhý zápas v sezoně, v říjnu podlehl 1:5.

Třinec nastoupil bez svých tří nejproduktivnějších hráčů a zároveň nejlepších střelců v sezoně. Růžička chyběl kvůli nemoci, Daňo s Hudáčkem jsou zranění. V sestavě tak dostali šanci Sikora, Holinka a Doktor, každý z nich odehrál v extralize mužů dosud jen pár zápasů.

Oceláři v předchozích třech utkáních smazali ztrátu 0:2 a také s Karlovými Vary inkasovali jako první. Procházka vystřelil ve 14. minutě z pravého kruhu bekhendem a Kacetlovi propadl puk mezi tělem a vyrážečkou.

Domácí odpověděli náporem a obratem na začátku druhé třetiny. Smithova střela se ještě zastavila na horní tyči, vzápětí ale vyrovnal Nestrašil. Se štěstím - jeho nahození od zadního hrazení si srazil Habal betonem do branky. O 53 sekund později otočil skóre Roman střelou z pravého kruhu. Hostům moc nescházelo, aby rychle upravili na 2:2. V přesilových hrách trefili Procházka a Beránek tyčku. Na druhé straně zazvonil na brankovou konstrukci Nestrašil.

Hosté byli ve třetí třetině střelecky aktivnější, ale vyložené šance si nevytvářeli. Naopak mohl zvýšit Voženílek, v přečíslení tři na jednoho jej ale vychytal Habal. Oceláři ubránili v závěru oslabení i hru soupeře v šesti. Karlovarští se odhodlali ke hře bez gólmana už v čase 56:39, ale brzy se prosadil Nestrašil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20:50. Nestrašil, 21:43. M. Roman, 57:16. Nestrašil Hosté: 13:52. O. Procházka Sestavy Domácí: Kacetl (Mazanec) – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek, Nedomlel – Voženílek, Vrána (C), Pánik – Kurovský, Sikora, Nestrašil (A) – Hrehorčák, M. Roman, Holinka – Doktor, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Habal (Frodl) – Pulpán, Plutnar, Stříteský, Mikyska, Dlapa, Havlín, Huttula – O. Procházka, Gríger, Rachůnek (A) – O. Beránek (A), Černoch (C), Hladonik – Redlich, Jiskra, Koffer – Zetterberg, Kofroň, Bernovský. Rozhodčí Šír, Pilný – Lederer, Bohuněk Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 439 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 55:46. Štencel Hosté: Sestavy Domácí: Hrachovina (Strmeň) – Pýcha, Štencel, Kachyňa, Doudera (A), Hovorka, Gulaši, Vráblík – Gulaš (C), Kondelík, Ordoš – D. Simon, Harris, Kubík (A) – M. Beránek, Vopelka, F. Přikryl – Valský, Toman, Chlubna. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zeman, Zile, Demel (A), Baránek, Šalda, Czuczman, Baláž – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Koblasa – Zygmunt, Jurčík, Kudrna – Havelka, Gut, Maštalířský. Rozhodčí Jeřábek, Mejzlík – Hynek, Špůr Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6 347 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 15:45. Plášek ml., 26:25. Sirota, 59:28. Kunc Hosté: 11:52. Vincour Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Řezníček, Rutar, Sirota, Švrček, Rašner, Černý – Kusko, Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil (A), Navrátil – Plášek ml., Macuh, Orsava – Kucsera, Anděl, Kunc. Hosté: Lukeš (Kavan) – Lintuniemi, Ščotka (A), Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga – Pospíšil, Cingel, Moses – Vincour, Marcinko (A), Kos – Flek, Zbořil, Zaťovič (C) – Kohout, Okál, Kratochvíl – Zembol. Rozhodčí Ondráček, Kika – Axman, Rampír Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5 500 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:46. R. Kousal, 25:29. Kaut, 45:55. Kaut, 48:42. Cienciala, 58:48. Mandát Hosté: 23:13. Okuliar, 53:29. Šťastný Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář, Bučko – Říčka, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Cienciala, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Paulovič. Hosté: Lukáš (J. Soukup) – Jank, Blain (A), Kalina, Pláněk, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Eberle (C) – Okuliar, Tamáši, Jasper – Perret, Lalancette, Estephan – Šťastný, Pilař, Chalupa. Rozhodčí Pražák, Šindel – Lhotský, Zíka Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 10194 diváků