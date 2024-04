Složili jsme tým Kanady pro MS v Praze: hvězda Bedard a učitelé i ikona

Za pět týdnů Kanada začne balit a vyrazí do Česka na MS. Už dlouho se mluví o tom, že by obhájci zlata měli přivézt do Prahy silný tým. České hlavní město láká borce z NHL ze dvou důvodů: během skupiny si uděláte příjemnou party. A taky si pořádně si zadivočíte na ledě. Útok na zlato jako Sidney Crosby v roce 2015? To si žádá repete. Zkusili jsme sestavit tým Kanady, jak by vypadal teď, když vybíráte z celků, které chybí v play off NHL. Zadání tedy zní: soupiska se musí našlapat. Výsledek? Posuďte sami

Velká rozlučka v bráně

V brankovišti by se teoreticky mohl otevřít jeden velký příběh. Brankář Marc-André Fleury se blíží na konec své výjimečné kariéry v NHL. Třikrát vyhrál Stanley Cup, jednou olympiádu. Na MS nikdy nechytal, protože vždycky válel v týmu, který hrál play off. Ve vyřazovacích bojích má za sebou 169 zápasů. Mistrovství světa by mohlo být poslední akcí jeho kariéry, zlato by znamenalo vstup do Triple Gold Clubu. Symbolicky by Fleury mohl chytat v týmu s Trystanem Jarrym, kterého si pamatuje jako mladé ucho z Pittsburghu. Dál je výběr taky slušný. Kdyby nebyl fit Connor Ingram, dá se sáhnout po někom z dvojice Montembault (Montreal), Levi (Buffalo), kteří vyrazili na turnaj před rokem.

Brankáři:

Trystan Jarry (28 let, Pittsburgh)

Marc Andre-Fleury (39 let, Minnesota)

Connor Ingram (27 let, Arizona)