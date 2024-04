Nedvěd o posilách pro MS: Farmáři? Pokusíme se, ale... Jiříček snad ano

Brankáři z NHL? Bez problému. Křídla? Také by se našla. Pak je tu však převis poptávky nad reálnými možnostmi. Národní tým pro mistrovství světa postrádá centry z nejlepší světové ligy, to samé platí pro obránce. Je jich nedostatek. Co není příznivé, mnozí hráči z farmy podle čerstvých informací těžko přiletí před šampionátem. „Vidím to jako vysoce nepravděpodobné. Ale pokusíme se,“ říká Petr Nedvěd. Výjimkou by mohl být David Jiříček z Columbusu, potažmo z Clevelandu.