Hadamczik o nové Síni slávy: Chrám hokeje. MS? Chlapík má potenciál

Jak to dopadlo s původní Síní slávy, všichni vědí. Smutné obrázky, jak si Dominik Hašek odváží cenné suvenýry ze starých prostor, obletěly svět. Hokejový svaz vedený Aloisem Hadamczikem koncem května minulého roku po osmi letech náhle uzavřel původní Síň slávy, která byla součástí nákupního centra v bezprostřední blízkosti pražské O2 Areny. Hlavním důvodem byla ekonomická nevýhodnost projektu. „Ke konci se provozní ztráta počítala na 14 milionů ročně,“ uvedl tehdy generální sekretář svazu Jan Černý.

Teď je situace kolem artefaktů mnohem růžovější, včetně těch od brankářského hrdiny ze zlatého Nagana. „Ty, co jsou pro lidi známé, tam jsou. Nebyl ani jeden člověk, který by řekl, že tam nechce být,“ prozradil Hadamczik.

Také poodkryl, že z hlediska vynaložených financí se stěhování do centra Prahy, konkrétně do bývalých prostor Čedoku v Nekázance, vyplatí. „Můžu říct, že kdybychom byli na Harfě do roku 2028, jak tomu mělo být, zaplatili bychom nějakých 56 milionů. Přestože jsme dali odstupné a zaplatíme tuto síň slávy, plus budeme mít virtuální síň, ušetříme peníze,“ vysvětloval prezident svazu.

„Prostor je samozřejmě menší. Ale co byste chtěli, dětskou hernu? Ne, my chceme chrám. Jako je chrám svatého Víta, tak musí být chrám hokeje. Ta myšlenka je velmi správná. Věřím, že to doděláme včas. Fandím si v tom, že je to dobře udělané,“ povídal.

Veškeré přípravy se tedy stihnou do začátku očekávané hokejové akce a fanoušci z celého světa budou moct obdivovat českou a československou hokejovou historii. „Máme k tomu přizvané čestné hosty. Fakt to bude chrám českého hokeje. Jednoduše ovladatelné panely, zlatá stěna, na které jsou visačky hráčů. Věřím, že ti, co budou chtít poznat Síň slávy, budou nadšení,“ pravil spokojeně.

Chybět nebudou ani suvenýry se symboly národního týmu. „Budou se prodávat kšiltovky a další merchandising,“ upřesňoval Hadamczik.

Peníze na juniorku a dorost

Zároveň se vyjádřil i ke stavu, ve kterém se český hokej pod jeho vedením nachází. „K reprezentacím přišli noví trenéři a všichni měli možnost odejít do ligy. Moravec s Paterou odešli. Čermák měl jít do Plzně nebo Kladna, ale zůstal. Augusta mohl jít do Pardubic, a taky zůstal. Trenéři spolupracují, komunikují. Konečně je to nastavené tak, že si vyměňují názory. Zdá se mi, že cesta je nastavena velmi dobře,“ pochvaloval si.

Hlavním úkolem svazu je zlepšit a zaručit kvalitní podmínky pro mládež. „Tvrdě budeme vyžadovat, aby se na ni dávaly peníze. Na juniorku a na dorost. To stejné platí i pro malé kluby, kam jsme dali desítky milionů. Víme, že potřebujeme širokou základnu, a kluci musí někde začít. Jak nebudou mít kde odstartovat, nevyberete nejlepší hráče,“ upozornil bývalý trenér reprezentace.

A jak se mu líbí prvotní osa kádru na začátku přípravy na MS? „Já bych řekl, že někteří hráči musí být rádi, že můžou oblékat národní dres a čerpat zkušenosti. Je správné, že máme dva mladé gólmany Klimeše a Málka. O kostře týmu bych ještě nemluvil. Pořád nám ještě hrají finalisti a nebyli zabudování žádní hráči ze Sparty. V mých očích třeba Krejčík a Chlapík ukázali, že v nich je potenciál. Záleží to ale na Radimu Rulíkovi, ne na mně,“ řekl Hadamczik.

„Rulík je velice zkušený trenér a Plekanec se Židlickým jsou zárukou komunikace. Jsou to velmi dobří pomocníci a věřím, že to dají společně dohromady,“ dodal.