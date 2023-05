Hašek si odvezl věci ze Síně slávy: Mrzí mě to, byla to srdeční záležitost

Byl to smutný pohled. Asi nejúspěšnější gólman hokejové historie si hází unikátní artefakty do nákupních vozíků. Včetně dresu a helmy z Nagana. Nebo několik Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL. Potom s nimi Dominik Hašek sjede výtahem do garáže a opatrně je nahází do auta. „Mrzí mě to, ale bohužel,“ říká slavný Dominátor pro iSport.cz. Důvodem je dočasné zrušení Síně slávy českého hokeje. Proto si pro věci musela dojet právě i legenda, která stála u jejího zrodu…

Oficiálně se tomu říká přesunutí. Hokejový svaz pod vedením Aloise Hadamczika se rozhodl Síň slávy uzavřít v prostorách Harfy, hned vedle O2 areny, z ekonomických důvodů.

„V současné chvíli probíhají jednání o novém umístění, nová kamenná síň slávy by měla být otevřena nejpozději v březnu následujícího roku,“ stojí v nedávné tiskové zprávě České hokeje. Měly by se najít prostory přímo v nejmodernější české hale, v níž se za rok uskuteční mistrovství světa.

Ale opravdu to tak bude? „Znáte to. Jakmile se jednou něco zavře, je otázka, jestli se to podaří otevřít,“ řekl k tomu Dominik Hašek .

Bylo na něm vidět dojetí. Když si musel všechny věci sbalit a potom o tom promluvil, měl skleněné oči. Speciálně pro něj je to hodně citlivé. Právě on se podílel na vzniku kamenné Síně slávy. Dával dohromady pravidla pro přijetí nových členů, dlouhé roky působil jako šéf návrhové komise. V Síni slávy pomáhal uvádět nové členy.

Historie pro něj hodně znamená, dával si záležet, aby český hokej ukazoval respekt ke všemu, co se podařilo v minulosti.

Síň slávy vznikla za vlády hokejového prezidenta Tomáše Krále, postupně se z ní staly reprezentativní prostory plné cenných artefaktů. Fanoušci si na interaktivních prvcích mohli vyzkoušet střelu na bránu, postupně se prostory plnily unikátními dresy, částmi výstroje nebo dalšími ojedinělými cennostmi z československé hokejové historie.

Náklady byly skutečně vysoké. Ale i když zastánci projektu nabízeli jiná řešení a argumentovali tím, že v době MS se výnosy rapidně zvednou, nebyli vyslyšeni.

„Není to nic příjemného, ale nezbývá mi nic jiného než to respektovat. Výkonný výbor se rozhodl, že to uzavře, něco se prodělalo, nebylo to výnosné,“ říkal olympijský šampion z Nagana, jenž sám do Síně slávy věnoval několik Vezina Trophy i výstroj z Nagana.

Včetně slavné modré helmy, z níž mu ruský útočník Kamenskij ustřelil část chrániče. „Byla to pořádná pecka,“ ukazuje. Šlo o poslední zápas ve skupině, zbytek turnaje potom tedy legendární gólman odchytal v černé masce. A dovedl mužstvo k největšímu úspěchu v historii.

Co bude s cennými artefakty dál?

Věci mu na jedno místo sbalili pracovníci Síně slávy, pečlivě všechno překontroloval Otakar Černý, jenž měl reprezentativní prostory na starost. Potom dal Haškovi podepsat přesný soupis vrácených artefaktů.

I na něm bylo jasné, jak ho (dočasný) konec projektu mrzí. Komentovat to ale nechtěl.

Hašek si věci naložil do tří nákupních vozíků a odvezl si je do auta. Teď si artefakty, které mají nejenom pro milovníky hokejové historie nevyčíslitelnou hodnotu, odveze na bezpečné místo. Pod několik zámků.

A co potom s nimi? „Uvidíme, rád je někam zapůjčím. Ale musí se jednat o reprezentativní prostory. Nebo někam do muzea, aby se lidi mohli přijít podívat,“ plánuje hlavní hrdina z Nagana. Možné je i to, že věci věnuje do aukce, aby výtěžek pomohl dobré věci v rámci charity.

Pochopitelně věří, že se jednou kamenná Síň slávy obnoví. V nejbližších týdnech a měsících bude Síň slávy dostupná pouze online.

„Současná Síň slávy českého hokeje byla prvním takovým projektem, který Český hokej měl, a proto byla zdigitalizována ve 3D a bude uchována,“ říká člen výkonného výboru Bedřich Ščerban. „Zároveň ji budeme moci nabídnout fanouškům online k nahlédnutí.“

Sám Hašek litoval, že se nepočkalo se zrušením minimálně o rok. Právě kvůli nadcházejícímu světovému šampionátu. „Všem se Síň slávy líbila. Kdokoliv přijel, chtěl ji vidět, spoustu lidí jsem i provázel,“ vybavuje si dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.

Svaz věří, že jde pouze o dočasné přesunutí. A před MS dojde k jejímu obnovení na jiných místech. Znalci hokejového prostředí i toho, co se aktuálně děje na svazu, ale už takoví optimisté nejsou… Kritizují i podmínky, za nichž se kamenná síň slávy v Harfě zrušila.

Tohle Hašek, jenž se Síní slávy spojil kus života, nechce komentovat. Ale bylo z něj jasně cítit, jak ho to mrzí.

Projektu věnoval spoustu času i energie. Co nevidět už místo Síně slávy na Harfě bude sportovní obchod.