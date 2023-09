Na prodej. Hůl, s níž Svoboda rozhodl Nagano, je k mání. Cena (ne)překvapí

Hokejka zlatého střelce Petra Svobody je vzácný artefakt, připomínající památný okamžik v dějinách českého hokeje. Lidé jsou různí a různé koníčky mají, praví klasika. Sběratelství je vášeň, ale taky způsob, jak investovat a uložit peníze nebo je vydělat. Stal se z něj i velký byznys. Ceny výjimečných kousků šplhají do závratných výší.

„Někdy jdou tyhle věci na dobrou věc, jindy do kapsy tomu, kdo je vlastní. Není nic špatného, když se někdo rozhodne něco prodat. Většinou nakupují lidé, kteří k tomu mají vztah, pátrají po takových věcech, starají se o ně a zároveň vědí, že v nich mají peníze. Investují do něčeho, co mají rádi a čeho si váží. Já si tyhle věci schovávám, protože si jich cením a vím, že mají hodnotu samy o sobě,“ tvrdí největší hrdina olympiády Dominik Hašek.

Sám memorabilie moc neprodává, většinou je daroval na charitu. „Pak mi ale bylo líto, když se prodaly za pár tisíc. Pokud už člověk něco věnuje, chce si hlídat, aby šly aspoň za cenu, za jakou jsou nabízeny v aukcích. Nebo ještě za víc,“ přiznává.

Svobodovu hokejku z Nagana přivezl trenér Ivan Hlinka. Později prý byla nabídnuta k prodeji. Autenticitu, tedy pravost a původ hole, potvrzují dva certifikáty. Byla zapůjčena do Síně slávy, po jejím zrušení se podobně jako jiné exponáty vrátila majiteli. Nyní je opět k mání.

„Její cena mě nepřekvapuje. Není nijak nadsazená a může vyšplhat ještě mnohem výš,“ připomíná Dominátor. „Hrané věci šly v posledních letech neskutečně nahoru. Gretzkyho dres vydražili za víc než milion dolarů. V mém případě to nejsou takové sumy, nýbrž desetitisíce. Hodně věcí jsem ovšem dal na charitu a moc neprodal, i když nabízeno mi to bylo,“ dodává.

Cena dresu, který Wayne Gretzky v roce 1988 oblékl ve svém posledním zápase za Edmonton Oilers, vyskočila na rekordních 1,452 milionu dolarů (asi 33,2 milionu korun). Petr Svoboda není číslo 99, na druhou stranu se jedná o výjimečnou hokejku. Nicméně už vyvolávací cena je na české poměry rekordní.

Osudy hokejových artefaktů bývají různé. Jeden z certifikátů na vítěznou hůl z finále v Naganu pochází od společnosti, jež provedla prodej na žádost Hlinkova syna.

Podobně skončil v nenávratnu i dres, který si Ivan Hlinka vyměnil po finále prvního Canada Cupu v roce 1976 s Philem Espositem. Bohuslav Ebermann našel při výměně trikotů protějšek v Darrylu Sittlerovi. Střelec vítězné branky ve finále Canada Cupu ho chtěl po mnoha letech zpátky pro vnuka. Při World Cupu 2016 požádal deník Sport při rozhovoru o zprostředkování kontaktu. Ebermann se zprvu bránil, ale dres nakonec v Torontu dojatému Sittlerovi vrátil.

Oldřich Machač nosil čtyřku a dres si vyměnil s Bobbym Orrem. Původně se ho nechtěl vzdát. Nezlomil ho ani kanadský fotograf Bruce Jessop, který už začátkem 90. let objížděl účastníky turnaje a snažil se od nich dresy získat pro svou sbírku. Machačovi nabídl pět tisíc dolarů. Až pár měsíců před svým skonem vystavil vážně nemocný bek dres přes internetovou dražební síň Classic Auctions. V Kanadě z toho byl poprask.

V roce 2010 vydražili dres autora vítězné trefy Série století 1972 Paula Hendersona za neskutečných 1,27 milionu kanadských dolarů (dnes asi 21,5 milionů korun). Cena Orrova dresu podle dostupných informací naopak nepřekročila o rok později v přepočtu částku milion korun. Vykoupit zpátky se ho následně pokoušela Hockey Hall of Fame.