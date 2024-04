Když byl Vrána v repre: Ustoupil hvězdě, ale dostal cejch. Má bronz

Jakub Vrána se vrací do české hokejové reprezentace zabojovat o místo na domácím turnaji. Naposledy se představil na bronzovém šampionátu, ale dostal i cejch floutka

Byl skvělý střelec od chvíle, kdy ho v mládeži přeškolili z brankáře na útočníka. Na svém třetím a posledním šampionátu do 18 let v roce 2014 ve Finsku Jakub Vrána nasypal osm gólů a stal se kanonýrem turnaje. Předčil budoucí esa NHL jako William Nylander, Kyle Connor nebo Američan Matthews, David Pastrňák nedal ani gól. Český tým sahal po zlatu, ve finále podlehl USA. Sešel se silný výběr, k oporám patřili ještě Pavel Zacha, Jiří Smejkal, Michael Špaček, Jakub Zbořil, David Kaše a v brance Vítek Vaněček. Pod vedením trenéra Jakuba Petra získala osmnáctka medaili po osmi letech.

Na mistrovství světa dvacítek jel Jakub Vrána poprvé jako sedmnáctiletý v roce 2013 do ruské Ufy. Ve čtvrtfinále tým dostal od USA 0:7. Patřil k trojici hráčů, kteří se nevešli do zpátečního letadla s výpravou a vraceli se později s novináři. Odchovanec Letňan tehdy už působil druhou sezonu ve švédském Linköpingu. Na dalším juniorském šampionátu v Malmö přispěl svým jediným gólem k vítězství nad Kanadou a pak zažil hořký zvrat ve čtvrtfinále s Finskem. V roce 2015 v Torontu a Montrealu měl v pěti zápasech bilanci 2+1, český tým vypadl ve čtvrtfinále po prohře se Slováky.

Na svůj první šampionát přiletěl rok po triumfu ve Stanley Cupu. V NHL mu skončila smlouva, ale neodmítl. Na MS 2019 v Bratislavě měl patřit k hvězdám týmu. Uvedl se dvěma trefami proti Švédsku, skóroval proti Lotyšsku a Švýcarsku. Na čtvrtfinále s Němci zůstal mimo sestavu. Miloši Říhovi nezapadl do plánu. „Je brejkový hráč, rychlý a technický. To se nám nehodilo,“ pravil kouč. „Dokud tým vyhrává, je vše v pořádku,“ řekl Vrána. V semifinále proti Kanadě opět nastoupil, v prohraném souboji o bronz s Ruskem patřil při nájezdech k neúspěšným českým střelcům.

Mistrovství světa v Rize 2021 probíhalo v covidové bublině. Jakuba Vránu před uzávěrkou přestupů vytrejdovali z Washingtonu do Detroitu, za který dal v 11 zápasech osm gólů. Vypršel mu další kontrakt, měl potíže s ramenem, přesto přijel. Ale už dostal cejch sebejistého floutka, který na ledě působí leckdy otráveně. Udeřil v prvním duelu s Rusy a bravurní trefou pod víko nakopl český tým k obratu na 4:2 v existenčním souboji se Švédy, kdy se měl tým po třech utkáních dva body a zatahovaly se nad ním mraky. Na další dva góly nahrál. Reprezentanti vypadli ve čtvrtfinále s Finy.

Přijel Pasta, vzal jinou roli

Do sezony naskočil opožděně po operaci ramene, ve 26 zápasech za Detroit stihl 13 gólů. Na světovém ledě však jako šutér nepřesvědčil a opět se řešilo, kam s ním. Po příletu Davida Pastrňáka ustoupil a zhostil se odlišné role. Vypadal v lepším rozpoložení než na předchozích turnajích. Jedinou trefu dal Norsku. „Bylo důležité, že jsme drželi spolu a hráli jako jeden tým,“ povídal po bronzovém návratu z Tampere. Během minulé sezony nastoupil do asistenčního programu, přišla výměna do St. Louis. Na další MS Vránu tehdejší trenér Kari Jalonen nevzal, nyní má opět šanci.