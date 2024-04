Dostál před MS popsal, proč má radši menší výstroj a rád utrácí za obleky

Z loňské porce 19 zápasů v NHL se vypracoval na 44 startů. Reputace Lukáše Dostála na mapě NHL utěšeně roste. Rostou jeho výkony i sebevědomí. Což by se mohlo promítnout i do blížícího se šampionátu v Praze, na který se 23letý gólman s velkou budoucností chystá. „Udělal jsem další pokrok,“ těší jej.

Zrovna balil na cestu do Evropy, pár svých věcí nechal v garáži u parťáka Radka Gudase. Na reprezentační fázi sezony se naladil výborně posledním duelem ve Vegas. Obhájce Stanley Cupu vychytal 4:1 a s nadsázkou litoval, že maraton základní fáze NHL skončil.

„Na sto procent je fajn takovým způsobem zakončit sezonu. V hale Vegas to vždy hodně žije, podali jsme výborný výkon. Jen je škoda, že jsme to nedotáhli do play off. Což je důvod, proč se hokej hraje a kvůli čemu celé léto tvrdě trénujete,“ popisuje Lukáš Dostál v rozhovoru pro Sport a iSport.cz.

Ducks o Stanley Cup nehrají pošesté v řadě, ale dlouho svítila jistá naděje. Kdy se to zlomilo?

„Měli jsme výborný start do sezony, skoro až snový. Věřili jsme si, měli jsme velké cíle a osobně mě hodně mrzí, že jsme to nedotáhli do postupového konce.“

Kdybyste zopakovali víc výkonů jako u Vegas, šance mohla být vyšší. Mimochodem, byl ve hře domácích hodně cítit Tomáš Hertl?

„Byl. Jednu, dvě dobré střely tam měl. Tomáš je výborný hokejista, vynikající v soubojích. Jakmile Vegas nahodí puk do pásma, získá ho. Hru kolem brány má taky vynikající. Když Vegas hráli šest na čtyři, stál celou dobu přede mnou, aby mi clonil. Musel jsem